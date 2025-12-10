Este martes se dieron a conocer algunos cambios en la Liga MX con la intención de que el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México se desarrolle de mejor manera y no se empalme con algunas competencias y sobre todo que no arrastre ciertas decisiones de algunos clubes, por lo que terminaron por confirmar algunos rumores.

Publicidad

Publicidad

Uno de estos era que el Atlante estaría buscando que después de la Copa del Mundo pudieran ascender y no de la manera común en la competencia, sino que ahora sería comprando un equipo de Primera División y en este caso sería el Mazatlán, aunque ya había rumores al respecto fue precisamente Mikel Arriola quien lo confirmó.

Se sabe que un cambio, aunque no sea para el siguiente semestre conlleva varias modificaciones estructurales y demás, por lo que dentro de la plantilla tanto los que se encargan del cuerpo técnico como los propios jugadores van a tener que tomar decisiones conforme al futuro que se les podría presentar con esta posible venta en la que no les aseguran un lugar.

Siboldi renuncia a Mazatlán

César Luis Merlo dio a conocer la idea de que en caso de venta los Potros podrían cambiar al director técnico que en este caso es Robert Dante Siboldi, para adquirir esta nueva plaza. Sin embargo, las cosas fueron un tanto diferente y es que este miércoles el estratega terminó por confirmar su salida, despidiéndose del conjunto.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué se va Siboldi?

De acuerdo con información de la misma fuente, la razón de su salida es porque no habrá ninguna inversión para el equipo de cara al Clausura 2026 para la escuadra, puesto que ya piensan en la venta del equipo. Es por eso que con ello, Siboldi no estaría conforme y decidió dejar el banquillo y ahora estarían buscando uno nuevo.

ver también ¿Cómo se benefician los equipos de la Liga MX tras cambios por el Mundial 2026?

En síntesis