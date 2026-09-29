Para consagrar todo lo bueno que vienen haciendo, el Atlas debe dar el zarpazo y ganar el Clásico Tapatío que les llega en la próxima jornada del torneo. Los ‘Zorros’ vienen de conseguir una victoria necesaria que los re-posicionó en la tabla, y podrían superar a las Chivas si le ganan el siguiente juego. Así, el partido toma una doble relevancia.

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Ahora bien, para poder llevarse el triunfo ante el ‘Rebaño’, Atlas tiene que hacer un juego perfecto. Y para hacer un juego perfecto necesita un campo en condiciones, algo que hoy el Estadio Jalisco no ofrece. Luego del último duelo oficial por el campeonato local, cedieron la cancha para algunos shows que comprometieron al terreno de juego.

El fin de semana pasado, en el Estadio Jalisco hubo shows de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, reconocidos artistas regionales mexicanos, que tocaron el viernes y sábado respectivamente. Ahora bien, por el tipo de estructuras que se utilizan en este tipo de conciertos musicales, el suelo sufrió algunos raspones nada agradables para los ‘cancheros’.

Luego de levantar el escenario y todo el armado de los recitales, se evidenciaron algunos deterioros, pozos y desniveles en el césped de la casa del Atlas que causaron daño al mismo. Las consecuencias de los shows encendieron alarmas en el cuadro rojinegro, por la cercanía con partidos importantes que tendrá que afrontar el primer equipo.

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Ante este contexto, muchos aficionados comenzaron a preguntarse si habría que cambiar de sede para el Clásico Tapatío, contemplando que estas condiciones son impropias para jugar. En México todos saben que la fanaticada del Atlas es “un jugador más” en cada partido, y más aún para el duelo ante las Chivas, será fundamental su apoyo.

No obstante, el público de los ‘Zorros’ puede quedarse tranquilo: no tendrán que mudar la localía pues Liga MX ya aprobó el terreno. Atlas brindó garantías a las autoridades del futbol mexicano de que el Estadio Jalisco llegará óptimo al Clásico Tapatío del Apertura 2026. Con esa base, los organismos aceptaron su palabra y no moverán el juego.

Dentro de la institución rojinegra, son optimistas que 12 días son suficientes para poner el suelo a tono y que llegue en perfectas condiciones al encuentro de la jornada 11. Aprovecharán el receso de Liga MX del próximo fin de semana para dedicarle todo el tiempo necesario a arreglar los hundimientos del césped y así dejar atrás este inconveniente.

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El Clásico Tapatío del Apertura 2026 entre Atlas y las Chivas de Guadalajara se jugará el próximo sábado 10 de octubre y comenzará a partir de las 19.00 horas del Centro de México. La sede del juego de la undécima jornada del campeonato será el Estadio Jalisco, que tendrá un lleno total para intentar acompañar al equipo de Crespo a la victoria.

Las imágenes del estado actual del césped del Estadio Jalisco:

Foto: DuroDeMarcarGLD.

Foto: DuroDeMarcarGLD.

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Foto: DuroDeMarcarGLD.