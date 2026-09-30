El periodista de gran trayectoria se manifestó en torno a la conducción del argentino de forma enfática.

Hernán Crespo tomó las riendas de los ‘Zorros’ con el semestre iniciado y luego de dos victorias iniciales, pero su equipo todavía no convence a la afición y tiene trabajo por hacer. El entrenador continúa buscando la regularidad de su Atlas, no solo en cuanto a los resultados sino también en términos de la identidad y el juego colectivo.

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En lo que va de su etapa como estratega del cuadro rojinegro, Hernán Crespo ha cosechado hasta aquí cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas, con un 42% de efectividad. Sin dudas, todavía no es la campaña que soñó el argentino, pero a medida que se acomoden y adapten los nuevos refuerzos el equipo irá tomando forma y despegando.

Mientras el timonel del Atlas aprovecha la fecha FIFA para trabajar en distintos conceptos, recibió una fuerte crítica de parte del periodismo nacional por su tarea corriente. Mientras que los fanáticos rojinegros miran más allá de los resultados y apoyan el proyecto ciegamente con optimismo, otros son menos positivos al respecto.

En esta oportunidad, David Medrano cuestionó enfáticamente la gestión del DT desde su llegada a México, en su participación en el programa Los facheros del Futbol. El histórico reportero de TV Azteca no ocultó su pensamiento sobre Hernán Crespo y su conducción en Atlas, pese al poco tiempo que lleva al mando de los Zorros.

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Crespo, visto de reojo por la prensa nacional [Foto: Getty]

“Objeto mucho a Crespo. Crespo quiere jugar de una forma y yo no sé si tenga los jugadores para jugar como él quiere. Me da la impresión de que no los tiene. Quieres sacar la pelota jugando y ninguno de los tres centrales es para sacar la pelota jugando, para empezar. Tienes dos volantes de contención que no pisan el área contraria… ¿cómo? Entonces, eso es parte de la gestión del técnico“, expresó con contundencia David Medrano, apoyando su punto de vista sobre el argentino.

En esa misma línea, el corresponsal prosiguió elevando su tono: “‘Eso es un fútbol que a mí me gusta’, sí, ¡pero adáptate a lo que tienes wey! ‘Yo quiero jugar así’, pero ahora lo más importante son los resultados para salvaguardar el proyecto. Lo importante es que el proyecto pueda seguir caminando. Si Atlas sigue perdiendo, el proyecto no va a ir más adelante. Crespo necesita resultados para poder cimentar y después sí ir trayendo los jugadores idóneos para jugar como quiere, pero no ahora…”.

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En la próxima fecha, el Atlas de Crespo jugará el Clásico Tapatío, y allí el DT tendrá la posibilidad de dar un golpe en la mesa en la Liga MX y mandar a callar a sus ‘haters’. Por ahora, está claro que los resultados todavía no lo respaldan y que necesita de victorias que le permitan trabajar con mayor tranquilidad y espalda de cara a lo que viene.