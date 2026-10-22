Santos Laguna derrotó por 2-0 a Pumas este miércoles en un partido con mucha polémica. Hugo Sánchez criticó al central Guillermo Pacheco Larios.

El partido por la Liga MX entre Santos Laguna y Pumas dejó una gran polémica en la que muchos protagonistas dieron su opinión. Nathan Silva fue expulsado en el primer minuto del juego después de que el árbitro Guillermo Pacheco Larios cobrara un penal a favor de los Guerreros.

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Nathan Silva estiró levemente el brazo para marcar a Ezequiel Bullaude, quien se cayó al piso dentro del área y al central le pareció suficiente para pitar penal y expulsar al brasileño. Durante la transmisión en ESPN, Hugo Sánchez criticó duramente al árbitro.

La palabra de Hugo Sánchez

“Es un penaltito. En el futbol actual que estamos viviendo, ese tipo de contactos nunca son pitados ni en falta ni por supuesto mucho menos en penalti. Creo que esta decisión arbitral va a afectar el resultado final“, comenzó analizando la leyenda de Pumas.

“Hemos jugado al futbol muchos años. Que el árbitro tenga el atrevimiento de pitar penalti al minuto y medio y de expulsar a un jugador, es echar a perder el espectáculo, es echar a perder el futbol. Con este contactito pitar penalti… o pitan o no pitan“, añadió Hugo Sánchez.

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“Estaba pensando si no se puede pedir la sustitución de árbitros. Cuando un arbitro actúa de esta manera… echan a perder el espectáculo del futbol. Queremos justicia deportiva, pero este tipo de detalles es para enfadar, molestar, desequilibrar un equipo, desequilibrar una afición”, siguió exclamando el exjugador.

“Nos hace sentir un tanto decepcionados porque las reglas en el futbol actual son que hay 10 penaltis en cada partido por agarrones, faltas más exageradas que esta y pita penal ahora. No saben los árbitros y la gente del futbol que por una expulsión el espectáculo baja de intensidad“, concluyó el ‘Niño de Oro’ al analizar la polémica jugada del partido.

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En síntesis