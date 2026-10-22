Pumas perdió por 2-0 con Santos Laguna y Esteban Solari se quejó de la jugada determinante que cambió el desarrollo.

Pumas perdió este miércoles por 2-0 con Santos Laguna en lo que fue un resultado decepcionante para el conjunto auriazul. El partido de la Liga MX cambió demasiado rápido debido al penal a favor que le dieron a los Guerreros en el minuto de juego y a la posterior expulsión de Nathan Silva.

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A partir del gol inicial de Santos Laguna, Pumas intentó estar a la altura con un futbolista menos pero finalmente se consumió la derrota. Una vez finalizado el encuentro, Esteban Solari apuntó contra el arbitraje del central Guillermo Pacheco Larios.

El enojo de Esteban Solari

“Venimos a jugar un partido muy importante, nos preparamos muy bien, teníamos muy clara la idea de partido y obviamente quedó trastocado. Hoy es difícil hablar de futbol porque lo que uno prepara la semana queda opacado. Lo de hoy fue escandaloso”, comenzó diciendo el DT de Pumas.

“Es lo que puedo decir y sentir y que la verdad no me había tocado nunca como profesional en 20 años. Hoy me dolió porque el equipo estaba con la energía. Veníamos haciendo las cosas bien y quedó todo trastocado después del comienzo del partido. Me duele mucho eso porque estamos en futbol de élite y hay cosas que no están a la altura y es frustrante. Es lo único que puedo decir“, añadió Esteban Solari.

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Esteban Solari calificó como “escandaloso” lo sucedido esta noche en Torreón. “Quedo trastocado, para mí es muy difícil hablar de futbol hoy. Lo de hoy fue escandaloso, no me había tocado nunca en veinte años como profesional”. #LigaMX https://t.co/FaCLC2ddNK — PressPort (@PressPortmx) October 22, 2026

El árbitro cobró un penal por una supuesta falta de Nathan Silva a Ezequiel Bullaude, pero además el central le sacó la tarjeta roja al brasileño. En este sentido, en Pumas piensan en apelar la decisión para que el defensa pueda estar el próximo partido.

“Eso veremos que sea algo del club y de vuelta hoy hay muchas herramientas y hay que usarlas bien. Hoy salimos perjudicados y me duele mucho no competir de la manera que queríamos. Rescato el esfuerzo de los jugadores porque jugamos 105 minutos y destaco el temple. No pudimos dar vuelta al resultado, pero el equipo se brindó al máximo”, concluyó el entrenador argentino.

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En síntesis