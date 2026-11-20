Con un gol sobre el final, el equipo comandado por Gilberto Mora puso un pie y medio en la Liguilla.

Este viernes comenzó la última jornada del Apertura 2026. En un encuentro fundamental, Xolos de Tijuana recibió al eliminado Atlante con la única misión de obtener una victoria que le permita ilusionarse con la Liguilla. Gracias a un tanto de Gilberto Mora de penal, los dirigidos por Sebastián Abreu soñarán hasta el final tras obtener los tres puntos por un ajustado 1-0.

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¿Cómo quedó Xolos en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Con su triunfo ante Querétaro, el Tijuana alcanzó la 6° colocación del campeonato y se metió definitivamente en puestos de clasificación a la Liguilla. Los dirigidos por el Loco llegaron a la línea de los 25 puntos, y con esta victoria superaron a los equipos suficientes como para soñar estar en la parte decisiva de la competencia.

En otros resultados del día, Puebla y Atlético San Luis repartieron unidades y quedaron 1-1 para despedir el año de forma amarga, ya que ninguno tiene posibilidades de Playoffs. Por otro lado, Bravos rescató sobre la hora un agónico empate 3-3 ante Atlas que dejó a los de Jalisco en la cuarta colación, a la espera de los resultados del fin de semana para determinar su ubicación final en la Liguilla.

Tabla de posiciones de la Liga MX

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Respecto a la tabla de goleo, Salomón Rondón de Pachuca espera consolidar su puesto de líder y casi que asegurar su premio de máximo anotador del segundo semestre de la Liga MX. El centrodelantero venezolano lidera con 16 conversiones, alejado de las 11 que suma su más inmediato perseguidor, Henry Martín.

La tabla de goleo de la Liga MX

En síntesis

Xolos de Tijuana venció 1-0 al Atlante con gol de penal de Gilberto Mora .

venció al Atlante con gol de penal de . El equipo de Sebastián Abreu alcanzó el 6° puesto con 25 puntos en el Apertura 2026.

alcanzó el con en el Apertura 2026. Salomón Rondón lidera la tabla de goleo de la Liga MX con 16 anotaciones.