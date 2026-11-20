Los Xolos de Tijuana consiguieron una victoria fundamental por 1-0 frente al Atlante para alimentar su ilusión en el Apertura 2026. Con este triunfo en el cierre de su participación regular, el conjunto fronterizo alcanzó las 25 unidades y escaló hasta la sexta posición de la tabla general.

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A pesar de la alegría por sumar de a tres, el equipo todavía no tiene asegurado matemáticamente su boleto directo a la fiesta grande y ahora saca la calculadora para conocer su destino final. Tijuana ya completó sus 17 jornadas disputadas, mientras varios perseguidores directos aún tienen pendiente su último compromiso del certamen.

Para quedar fuera de los ocho mejores clasificados, tendría que producirse una combinación sumamente negativa de resultados en el resto de la fecha. Santos Laguna (25 puntos), Monterrey (24), León (23) y Pachuca (22) cuentan todos con un partido menos y podrían superarlo en la clasificación si consiguen ganar sus respectivos encuentros.

Tabla de posiciones de la Liga MX

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Sin embargo, el panorama luce muy favorable gracias a su diferencia de gol de +4 y a la dificultad de que los cuatro rivales sumen de a tres al mismo tiempo, sumado a que Santos y León se enfrentan entre ellos. Incluso Pumas, ubicado undécimo con 21 puntos, ya no tiene margen matemático para alcanzar la línea de los fronterizos.

De esta manera, Tijuana queda a la espera del desenlace de la jornada con enorme tranquilidad y pie y medio dentro de la Liguilla. Solo una auténtica catástrofe deportiva impediría ver a los Xolos en la etapa decisiva por el título del futbol mexicano.

En síntesis

Xolos de Tijuana venció 1-0 al Atlante y alcanzó 25 puntos en el Apertura 2026.

venció al Atlante y alcanzó en el Apertura 2026. Tijuana subió al sexto puesto tras completar sus 17 jornadas con diferencia de +4 .

subió al tras completar sus con diferencia de . Santos Laguna, Monterrey, León y Pachuca aún pueden superar a Tijuana en la tabla.