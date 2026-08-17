¿América se retira del mercado? Guillermo Almada asegura estar conforme con la plantilla

El entrenador de las Águilas se refirió a la posibilidad de incorporar nuevos jugadores tras la victoria sobre Atlético San Luis.

América ratificó su gran momento al golear por 3-0 a Atlético San Luis por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas están en lo más alto de la tabla de posiciones (junto con Xolos de Tijuana) y también clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup, un panorama que habla de la gran plantilla que tiene a disposición Guillermo Almada.

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Mientras que algunos equipos mexicanos no le dieron prioridad a la Leagues Cup, América se da el lujo de competir en ambos frentes y sueña con terminar la temporada con títulos. Ahora bien, ¿le alcanza con los jugadores que tiene para luchar por todo?

Precisamente esto le consultaron a Guillermo Almada tras la victoria de este domingo, en el marco de un mercado de pases que sigue abierto. “Estamos muy conformes con el plantel que tenemos”, contestó sin rodeos el director técnico uruguayo.

De esta manera, el estratega de 57 años no le cierra las puertas a una posible incorporación adicional en los próximo días, pero también dejó en claro que cree en los jugadores que conforman la plantilla actualmente para luchar por los objetivos trazados.

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Brian Rodríguez se queda en América

Tras los rumores de su posible salida rumbo a Brasil, Brian Rodríguez confirmó que se queda en América. El atacante uruguayo fue homenajeado por haber alcanzado los 150 partidos con la playera azulcrema y posteó en sus redes sociales: “150 y los que faltan”.

Los posteos de Brian Rodríguez en su cuenta de Instagram

En síntesis

América goleó 3-0 a Atlético San Luis por la Jornada 4 del Apertura.

a Atlético San Luis por la Jornada 4 del Apertura. Guillermo Almada declaró estar muy conforme con la plantilla actual del equipo.

declaró estar muy conforme con la plantilla actual del equipo. Brian Rodríguez confirmó que se queda en América tras alcanzar 150 partidos jugados.