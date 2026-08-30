El delantero colombiano fue anunciado como uno de los refuerzos para el ataque, pero todavía no sumó minutos con la playera de Las Águilas.

Pasan los días y Miguel Borja todavía no hace su debut oficial con América. De momento el equipo no ha sufrido para marcar goles y ganar encuentros, pero tanto los aficionados como la prensa se preguntan en qué partido se verán los primeros minutos del atacante colombiano con Las Águilas.

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Borja ya fue presentado como nuevo refuerzo, pero desde hace varios días se encuentra realizando un acondicionamiento físico para ponerse a punto antes de enviarlo al campo de juego.

Miguel Borja no debutó aún con América (@ClubAmerica)

Precisamente sobre esto fue consultado Guillermo Almada en conferencia de prensa luego de la victoria de América por 2-0 sobre Puebla en el marco del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Lejos de esquivar la pregunta, el DT de América no dejó dudas y hasta adelantó que podría debutar en la Leagues Cup.

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¿Qué dijo Guillermo Almada sobre Miguel Borja?

“Lo estamos analizando día a día, tomando decisiones sin apresuramiento para que ellos cuando estén dentro de la cancha, tengan las armas para poder defender desde el punto de vista futbolístico y físico”, manifestó Almada sobre el propio Borja y Alejandro Zendejas.

NO LOS VA A ARRIESGAR 🦅🚨



Almada señala que analizarán en la semana si Zendejas y Borja estarán disponibles para entrar en convocatoria para la semifinal de Leagues Cup contra Monterrey. pic.twitter.com/qtbglPZCdk — Ismael González (@ismagonzalezmx) August 30, 2026

“Todavía no creímos conveniente que ninguno de los dos participara. Lo vamos a analizar el próximo partido que es la semifinal de la Leagues Cup“, completó el estratega uruguayo abriendo la puerta a una posible convocatoria para enfrentar a Rayados.

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“Lo que no queremos es que, por nuestras necesidades, los apresuremos a ellos”, agregó. Por último, cerró: “Todavía no tienen el ritmo futbolístico ni la idea futbolística inculcada por falta de trabajo, por lesiones e incorporación tardía que seguramente se irá ganando con los días”.