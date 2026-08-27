América clasificó a la semifinal de la Leagues Cup luego de derrotar a Columbus Crew en los cuartos de final.

América derrotó por 2-0 a Columbus Crew con goles de Raphael Veiga y de Brian Rodríguez para sellar su pase a la semifinal de la Leagues Cup 2026. Con este triunfo el equipo de Guillermo Almada sigue estirando su gran presente con tres victorias consecutivas.

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Ahora Las Águilas se enfrentan en la semifinal de la Leagues Cup contra Rayados; el equipo regiomontano derrotó a Chicago Fire para clasificar a esta instancia. Luego de la victoria del América, Guillermo Almada dio su opinión contundente de lo que significa enfrentar a Monterrey.

“Monterrey tiene una de las plantillas más ricas del futbol mexicano, con muchísima jerarquía en su plantel. Va a ser un rival durísimo. Nosotros también tenemos nuestras armas y va a ser un gran partido para todos aquellos que lo puedan observar”, aseguró el técnico del América.

A su vez, Guillermo Almada se refirió a la posibilidad de que la semifinal se juegue en México: “Bueno, no manejamos esas situaciones nosotros, dependen de la directriz, sería un atrevimiento de mi parte opinar. En la parte deportiva indudablemente sería beneficioso para nuestros equipos (jugar en México), creo que está establecido de antemano, semifinales y final sean acá en Estados Unidos”.

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Ganar sí, sufrir no. ❌



Guillermo Almada quiere que @ClubAmerica juegue más y tiene en la mira a @Rayados.



“Me gustaría sufrir menos, nos ocupa tratar de mejorar esas distracciones. Monterrey tiene una de las plantillas más ricas del futbol mexicano”.#LeaguesCup https://t.co/cWVfchFgno pic.twitter.com/7dobDyVaFs — PressPort (@PressPortmx) August 27, 2026

Guillermo Almada sobre el portero de América

Por último, el entrenador uruguayo habló sobre el portero titular del América entre Rodolfo Cota, Fernando Tapia y Luis Malagón cuando regrese: “Bueno, cuando lo tengamos resolveré, Cota ha sido excelente, Tapia también, en definitiva, están para eso. Cuando esté Malagón tendremos tres grandes arqueros que pueden actuar y tener el arco muy bien cubierto”.

En síntesis

Guillermo Almada elogió la jerarquía de Rayados de Monterrey previo a la semifinal.

elogió la jerarquía de Rayados de Monterrey previo a la semifinal. América venció 2-0 a Columbus Crew y avanzó a semifinales de Leagues Cup.

venció 2-0 a Columbus Crew y avanzó a semifinales de Leagues Cup. Guillermo Almada confirmó que disputarán la semifinal en territorio estadounidense.