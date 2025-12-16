En estos días, todo es alegría en el Deportivo Toluca, luego de haber logrado el bicampeonato y el cuarto título en lo que va del año. Después de muchos años de sufrimiento, la afición se permite disfrutar y lo hace a lo grande, para recuperar todo ese tiempo de angustias y desilusiones. Son tiempos de cambio y el clima es el mejor para seguir creciendo.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, mientras el público escarlata muestra total agradecimiento a la plantilla ganadora, la directiva sabe que hay ciclos cumplidos y tomará decisiones. Si bien todo el grupo estuvo unido y cada uno aportó su granito de arena para lograr ‘la doce’, algunos de ellos tienen los días contados en club y pueden emigrar en breve.

La situación en algunos casos puntuales es tal que incluso ya se está negociando la venta de un futbolista, sin ni siquiera haber pasado 48 horas de la final. Uno de los miembros del plantel bicampeón encamina su partida del Toluca, luego de casi un centenar de partidos vistiendo estos colores. El traspaso podría cerrarse esta semana.

ver también Los mejores memes del título de Toluca tras derrotar a Tigres en la final del Apertura 2025

De acuerdo a la información de Paco Montes, Juan Pablo Domínguez está a un paso de reforzar al Club León. El delantero de los ‘Diablos Rojos’ supo tener buenos momentos en el equipo escarlata, pero la realidad es que el último tiempo lo hizo poco y mal. El ‘Turco’ no le dio tantos minutos y cundo le tocó ingresar, no desequilibró como antes.

Publicidad

Publicidad

Según lo revelado por el periodista de FOX Sports, la operación sería una transferencia definitiva de los derechos económicos del jugador. De este modo, Toluca podría desprenderse de un futbolista que tenía un contrato a largo plazo firmado (diciembre 2028). Así, también recibiría un ingreso por un integrante que ya no era tan tenido en cuenta recientemente.

Juanpi y su frustración tras el penal fallado en la final [Foto: Getty]

Por otra parte, ‘Juanpi’ Domínguez ya se estaba convirtiendo en uno de los resistidos de los fanáticos, a causa de esa caída en su rendimiento. De hecho, en la final erró su penal en la tanda decisiva que pudo costarle caro a Toluca. Pudo ser el héroe de la serie ya que había fallado Tigres, pero remató fuerte y arrojó el balón a las nubes y casi termina en villano.

Publicidad

Publicidad

En el último Apertura 2025, Juan Pablo Domínguezaportó sólo 1 gol y 1 asistencia en 17 presentaciones a lo largo del campeonato. En ese período, sólo pudo sumar 528 minutos, una cifra muy baja comparado al lugar que le daba por ejemplo Renato Paiva en su momento. De este modo, para el club y para el jugador lo mejor es que busque continuidad y siga su carrera en otro equipo.