Una de las principales incógnitas que conciernen actualmente al futbol latinoamericano, tiene que ver con el futuro desconocido de James Rodríguez. El astro colombiano viene de no renovar su contrato con León, y se convirtió de esta manera en agente libre, una posición muy atractiva para cualquier equipo como una oportunidad de mercado de calidad.

Publicidad

Publicidad

Mucho se ha platicado ya sobre los clubes donde podría recalar el “10” de cara al año próximo, pero para los aficionados no es sencillo discernir qué es verídico y qué es ‘humo’, como suele suceder en cada libro de pases. Ante este dilema, César Luis Merlo salió a dar precisiones en torno a esta novela, siendo una fuente intachable en lo que respecta a mercados de fichajes.

El periodista argentino, con fuentes muy cercanas al volante ofensivo, adelantó los posibles destinos del enganche, luego de una conversación que pudo mantener con un allegado al propio James. De acuerdo al corresponsal especialista en transferencias de jugadores, hay dos escenarios que actualmente evalúa el ex capitán y referente del León.

ver también James Rodríguez y Luis Díaz van por el récord de una leyenda colombiana: la marca que buscarán alcanzar en 2026

En primer lugar, César Merlo confirmó una circunstancia que hasta aquí estaba poco clara, o al menos, que parecía poco probable: James Rodríguez ve con buenos ojos seguir en la Liga MX y espera ofertas de clubes mexicanos para poder quedarse en el país, un ambiente al que se ha acostumbrado y adaptado luego de haber vivido once meses junto a su familia.

Publicidad

Publicidad

Según testificó el reportero, la representación del futbolista ya comenzó a ofrecerlo a los ‘grandes’ del país, entre ellos Cruz Azul y Pumas. Sin embargo, al mismo tiempo sostuvo que por el momento es más una acción del agente del mediocampista para ponerlo en el radar de los poderosos que al reves: el colombiano aún no ha recibido ofertas formales de ningún equipo de la liga mexicana.

James podría pasar de enfrentar a Cruz Azul a jugar con ellos [Foto: Getty]

Por otra parte, el argentino anticipó cuál es el otro lugar que el emblema de la Selección Colombiana tiene en mente para llegar en 2026: la Major League Soccer es el ‘Plan B’ que hoy discierne James Rodríguez como posibilidad. Luego de muchos años en Europa y una temporada en México, al volante le gustaría probar un nuevo destino y Estados Unidos se impone como una chance apetecible para el experimentado futbolista.

Publicidad

Publicidad

En este sentido, CLM ha apuntado los factores que el genio cafetero analiza para escoger su siguiente desafío profesional: un buen contrato económico y promesa de continuidad y minutos. El primero, por considerar que en México y Estados Unidos pueden pagarlo y más a un jugador de su trayectoria, y el segundo, pensando que en pocos meses jugará su último Mundial con la selección de su país.

ver también Jesús Martínez compara a James Rodríguez con Messi y CR7 y anuncia el adiós a León: “Un jugador…”

“La realidad es que al futbolista lo están ofreciendo en muchos clubes importantes de la Liga MX, obviamente Cruz Azul y Pumas tienen la capacidad para pagarle un salario importante que es lo que viene demandando el jugador, que tiene el pase en su poder y está dispuesto a escuchar propuestas que lo seduzcan en México y en otros lugares. En México yo creo que puede llegar a tener algún espacio, todavía no pasa de un ofrecimiento a algunos clubes, entre los cuales están los dos que detallé, pero la realidad es que ninguno ha pisado el acelerador. El jugador va a intentar seguir en la Liga MX, y otro destino que le interesa según me enteré, es la MLS; pero todo recién está comenzando, así que paciencia”, se explayó César Luis Merlo a través de un video extenso en su canal de YouTube.

Encuesta¿Dónde te gustaría que juegue James Rodríguez en 2026? ¿Dónde te gustaría que juegue James Rodríguez en 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad