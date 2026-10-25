Atlas y Puebla abrirán esta tarde en el Estadio Jalisco la agenda futbolera del domingo en la Liga MX. Ambos equipos llegan golpeados luego de sufrir sendas goleadas en contra, y con una sed de revancha que los ilusiona a ganar hoy en Guadalajara. Los de Crespo y los de Espinoza afrontan un desafío muy importante en su temporada.

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En la continuidad de la jornada 14 del Apertura 2026, los ‘Zorros’ y la ‘Franja’ se enfrentarán este domingo 25 de octubre desde las 17.00 horas del Centro de México. Atlas regresa a su casa tras haber sido humillados por el América en el juego pasado de local, y sabe que necesita un triunfo para cambiar la imagen ante su afición.

Como no habrá ningún otro partido en simultáneo, se espera una audiencia considerable siguiendo el Atlas vs. Puebla. Sin embargo, los fans han notado que el juego no irá por TV abierta en México esta tarde, algo que sorprendió dada la grilla del resto de la fecha. Varios encuentros fueron ‘liberados’ por televisión, pero este no.

Atlas y Puebla se reencuentran por Liga MX [Foto: Getty]

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En este sentido, lo cierto es que en principio ViX Premium había adquirido los derechos exclusivos de transmisión del encuentro de la jornada 14 del Apertura 2026. El servicio de streaming de paga pasará en vivo y en directo en su sitio el Atlas vs. Puebla con imagen y sonido para todo el territorio mexicano, bajo suscripción.

Afortunadamente para los seguidores de la Liga MX y de ambos equipos, Layvtime consiguió pasar también el partido en su pantalla y en vivo desde el Estadio Jalisco. Esta plataforma es gratuita y los aficionados no tendrán que abonar como en ViX Premium, así que no habrá problema con la no-transmisión de TV abierta.

De este modo, Layvtime y ViX Premium serán las únicas dos pantallas que tendrán la cobertura en directo del Atlas vs. Puebla. El compromiso de este domingo no se podrá ver en ningún otro canal ni plataforma en México, según indica la grilla de transmisiones. ¡Ya están informados para seguir el primer juego de esta tarde!