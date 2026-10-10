Las Chivas de Gabriel Milito no sólo querrán ganar este sábado por la histórica enemistad con su archirrival: también podrían llegar a la cima si se llevan la victoria. Es tiempo de Clásico Tapatío y una nueva edición que llega en un momento agradable para ambos, con Atlas intentando dar el golpe contra uno de los escoltas.

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El conjunto visitante tendrá ciertas adversidades en su búsqueda del triunfo en el Estadio Jalisco, entre ellas, la ausencia de Luis Romo en la convocatoria. El referente de las Chivas de Guadalajara no será parte de la delegación que visitará a Atlas esta tarde. Luego de su participación con el ‘Tri’, quedó de baja para este nuevo desafío.

Para este encuentro de Liga MX, el mediocampista no podrá participar en el equipo de Chivas ya que presenta una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Por este inconveniente físico, Luis Romo quedó desafectado del grupo que disputará el Clásico Tapatío ante Atlas este sábado 10 de octubre en territorio rojinegro.

Desafortunadamente para Luis Romo, el volante sufrió aquel desgarro durante su estadía con la Selección Mexicana. La fecha FIFA le causó obstáculos a Gabriel Milito para conformar su once ideal para enfrentar a Atlas esta tarde. En esta ocasión, el experimentado tendrá que observar el encuentro y apoyar al plantel desde afuera.

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Luis Romo se lesionó jugando para México [Foto: Getty]

Luis Romo no será la única baja de Chivas para visitar a Atlas por esta jornada 11 del Apertura 2026. Además del contención, el ‘Rebaño Sagrado’ tampoco podrá utilizar a Bryan González, José Castillo y Omar Govea. En los dos primeros casos también golpearon las lesiones, mientras en el tercero debe cumplir una fecha de sanción por expulsión.

En la vereda de enfrente, los ‘Zorros’ sólo tienen de pérdida destacada a Duk, que estará varios meses más fuera de las canchas por una lesión de ligamentos que sufrió hace poco. El resto del plantel de Hernán Crespo está a disposición del cuerpo técnico para el Clásico Tapatío de la Liga MX que se jugará esta tarde en el Estadio Jalisco.