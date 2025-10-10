Es tendencia:
¿Por qué no juegan Aaron Ramsey y Keylor Navas en Cruz Azul vs. Pumas UNAM por el amistoso internacional?

El mediocentro galés y el portero costarricense no será parte del amistoso de los Universitarios ante los Celestes.

Por Agustín Zabaleta

Aaron Ramsey y Keylor Navas no será parte del amistoso de Pumas UNAM ante Cruz Azul
Aaron Ramsey y Keylor Navas no será parte del amistoso de Pumas UNAM ante Cruz Azul

Por el amistoso internacional en medio de la Fecha FIFACruz Azul Pumas UNAM se miden este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Heart Health Park de la ciudad de Sacramento, estado de California. Para seguir en movimiento, los dos equipos capitalinos se cruzarán en Estados Unidos.

Para este encuentro, el director técnico Efraín Juárez no contará con jugadores que suelen ser titulares. El mediocentro Aaron Ramsey y el portero Keylor Navas no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que ambos fueron convocados para las Selecciones de Gales y Costa Rica, respectivamente, para jugar las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿Quiénes serán los reemplazos de Aaron Ramsey y Keylor Navas en Cruz Azul vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el mediocampista Alan Medina y el guardameta Miguel Paul se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Pumas UNAM vs. Cruz Azul sin Aaron Ramsey y Keylor Navas?

Sin Aaron Ramsey y Keylor Navas el conjunto auriazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Celestes: Paul; Bennevendo, Nathan, Azuaje, Angulo; Caicedo, Trigos, Medina; López, Ruvalcaba y Macías.

