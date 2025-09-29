José de Jesús Corona le puso fin a su carrera profesional después de 22 años de trayectoria. A sus 44 años, el ahora ex portero decidió despedirse de las canchas durante la Jornada 11 del Apertura 2025, en un duelo por demás especial ya que lo hizo jugando para Xolos ante Cruz Azul, equipo en el que militó durante 14 temporadas (2009-2023).

En este contexto, el nacido en Guadalajara reveló cuáles son sus planes a futuro. Al ser consultado al respecto, aseguró que buscará seguir ligado al futbol y no ocultó su deseo de regresar a La Máquina ya sea como entrenador o directivo, aunque por el momento no tiene nada decidido.

“Una vez que tome la decisión de por qué rumbo agarrar seguiré preparándome. Pero claro que sí, obviamente quiero mucho a Cruz Azul. Sería para mí un privilegio y un honor; siempre voy a estar agradecido con ellos”, manifestó el Chuy Corona en diálogo con TUDN antes de la victoria de Tijuana por 2-0 sobre los Celestes en el Estadio Caliente.

Cabe destacar que durante su paso por Cruz Azul, el ganador de la medalla de oro en Londres 2012 disputó la friolera de 504 juegos, colocándose como el segundo futbolista con más participaciones en la historia del club. Además, ganó ocho títulos entre los que se destacan el Clausura 2021, La Concachampions 2013-2014 y dos Copas de México (Clausura 2013 y Apertura 2018).

Corona: “Cruz Azul es un equipo que me ha marcado”

José de Jesús Corona no perdió la oportunidad de recordar su pasado en Cruz Azul durante la jornada que marcó su retiro del futbol profesional, la cual hizo coincidir para que se celebrara durante el juego de este domingo por la Jornada 11 del Apertura 2025.

“Muy especial, Cruz Azul es un equipo que me ha marcado, al que le guardo un gran cariño. Esa era la idea, me pidieron que escogiera el equipo y era la manera en la que podía estar más cerca de la afición”, señaló quien disputó 12 minutos a modo de despedida antes de ser reemplazado por José Antonio Rodríguez.

El mensaje de Cruz Azul a José de Jesús Corona por su retiro

Cruz Azul, por su parte, reaccionó a través de sus redes sociales al retiro de José Corona. La entidad capitalina le dedicó un sentido mensaje mediante el cual le agradeció por lo realizado durante su etapa en la institución.

“Hoy honramos una gran carrera profesional, y afortunadamente, mucho amor, títulos y entrega por nuestros colores. Muchas gracias por todo Chuy. Tu historia seguirá en nuestros corazones”, rezaba la publicación de La Máquina.

