Pumas UNAM está atravesando una crisis futbolística importante luego de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura 2025. Los universitarios cayeron 3-1 ante FC Juárez, fueron goleados 4-1 por América en el Clásico Capitalino y perdieron 2-1 frente a Chivas.

Con estos resultados, quedaron al borde de quedar fuera del Play-In y, de seguir así, podrían fracasar después de haber contratado refuerzos de jerarquía. Todos se ilusionaban con ser campeones tras las decisiones que se tomaron pero ahora esperan al menos estar en la próxima instancia.

El futuro del entrenador está en duda y todo dependerá de los resultados que consiga en las próximas jornadas. El próximo rival será muy complicado, ya que se medirán ante uno de los mejores equipos en lo que va del torneo: Rayados de Monterrey.

En las últimas horas, se volvió viral una jugada del equipo de Efraín Juárez en el partido ante Chivas que indignó a toda la afición. En la misma, se ve a gran parte de los jugadores corriendo juntos y esperando el pelotazo, como en la NFL. “Efraín Juárez, el ajedrecista del fútbol americano”, así calificaron la jugada en redes sociales.

¿Efraín Juárez sigue o se va de Pumas?

El periodista Miguel Arizpe dio detalles sobre el futuro del entrenador: “Hablé con esta gente de Pumas y la semana pasada me habían dicho, la indicación de arriba es: ‘Con Efraín Juárez hasta donde tope, hasta que termine este torneo y luego ya veremos cómo va’. Sin embargo, el equipo juega muy mal“.

Arizpe agregó: “Pero su tono y su forma de decírmelo fue distinto a la semana pasada. La indicación de Pumas es que no van a despedir a Efraín Juárez, pero la forma en que ahora me lo dijo me deja mucha duda. Yo creo que no van a hacer efectiva esa promesa, esa idea, ese objetivo. No hay equipo que aguante tantas derrotas“.

