Después de una temporada para el olvido, en la que Pumas UNAM se quedó sin posibilidades de clasificar a los playoffs tras caer en el Play-In ante Rayados, se esperaba un cambio rotundo antes del comienzo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Efraín Juárez decidió realizar una limpieza importante en el plantel, dejando ir a aquellos futbolistas que habían cumplido un ciclo en la institución. Además, habló con los directivos y solicitó refuerzos de jerarquía que le aporten un salto de calidad.

Las expectativas eran altas con el equipo universitario, que con la llegada de jugadores de renombre apuntaba a ser protagonista y pelear por el título. Sin embargo, los resultados no los han acompañado después de 12 jornadas disputadas.

Uno de los refuerzos que más ilusión generó fue Aaron Ramsey, mediocampista galés con una destacada trayectoria en el fútbol europeo. Pero ni él ni los demás fichajes han logrado cambiar la cara del equipo, que acumula tres derrotas consecutivas y comienza a complicar su clasificación a la próxima instancia.

Ramsey empezó a recibir críticas por su bajo nivel en los últimos encuentros, y uno de los que apuntó directamente contra él fue Ricardo Peláez, actual analista de ESPN, quien no se guardó nada al momento de opinar sobre el futbolista europeo.

Las dura opinión de Ricardo Peláez

“¿Alguien pensaba que sería un buen refuerzo?”, cuestionó Peláez en el programa Futbol Picante, para luego sentenciar con firmeza: “Fue dinero mal gastado”, dejando en claro su descontento con el rendimiento del mediocampista galés y la decisión de Pumas de apostar por su fichaje.

