Por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul cayó 2-0 en visita a Xolos en el Estadio Caliente y perdió la oportunidad de ser el único líder de la tabla de posiciones, cediendo el trono a Toluca y Rayados, que ahora son líderes en conjunto.

Tras el partido, el entrenador Nicolás Larcamón apuntó contra el arbitraje por la temprana expulsión del jugador Jorge Rodarte, de 21 años: “Arruinado totalmente (el partido), lo que pasa es que estamos condicionados con un poco de las declaraciones que podamos dar, entonces limitarme, simplemente hacer eco de la crítica generalizada que hay en todos los analistas“.

El estratega celeste habló de la jugada puntual: “Es una acción donde (Rodarte) quiere dar un pase, el jugador que va a disputar le mete la pierna por debajo y a partir de ahí tenemos que evolucionar porque arruina un desarrollo de partido a los cuatro minutos, para mí una expulsión a los cuatro minutos tiene que estar tan justificada, tan justificada como para determinar, no sé“.

Por otro lado, continuó, expresándose visiblemente molesto: “Limitarme a lo que se dice, a lo que se habla en la opinión pública que es ese juicio justo sobre una acción que lastimosamente nos arruina el trabajo de la preparación del partido que pintaba para ser muy lindo“.

Y continuó: “Se expulsó a un jugador que era su segundo partido en Primera División, reglamentariamente tenemos una regla, una norma que es un poco en definitiva con un espíritu de desarrollo de jóvenes, de posicionarlos y hacemos estas cosas, para mí es bastante contradictorio“.

Por último, agregó: “Si vamos a desarrollar jóvenes vamos comprometámonos todos, todas las partes, de este lado hay un compromiso muy grande de posicionar jugadores, lastimosamente hoy le pegan fuerte a la consolidación de un jugador, castigan mucho la evolución de ese jugador joven en un primer equipo“.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por el Apertura 2025 de la Liga MX?

De cara a la Jornada 12 del torneo nacional, los Celestes tendrán revancha pronto el próximo sábado 4 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) cuando visite a Tigres UANL en el Estadio Universitario del municipio metropolitano de San Nicolás de los Garza.