Por qué Ralph Orquin no puede entrar en el intercambio América–Toluca por Brian García

La negociación entre América y Toluca por Brian García se encuentra trabada por un detalle clave que impide que Ralph Orquín entre en la operación.

Por Ramiro Canessa

© Getty ImagesRalph Orquín no tiene lugar en el Club América.

En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo reveló en Súper Deportivo que América tendría prácticamente cerrado al competidor de Kevin Álvarez por la banda derecha. Se trata de Brian García, futbolista que pertenece a Toluca y que llegaría a las Águilas a préstamo por una temporada, con opción de compra incluida, luego de interrumpir su cesión con Pachuca.

La negociación, en principio, contemplaba un movimiento en ambos sentidos. En el mismo acuerdo, Ralph Orquín dejaría el Nido para sumarse a los Diablos Rojos bajo condiciones similares a las de García, lo que permitía equilibrar la operación entre ambos clubes.

Sin embargo, con el correr de las horas surgió un inconveniente que frenó por completo el intercambio. Un detalle reglamentario impide que el defensor pueda incorporarse a Toluca a préstamo en este mercado, lo que puso en pausa las conversaciones entre las dirigencias.

El motivo por el cuál Orquin no podría pasar a Toluca

Según informó Raoul “Pollo” Ortiz, el lateral no puede ser cedido porque le restan apenas seis meses de contrato vigente. La normativa establece que un jugador en esa situación no puede salir a préstamo, lo que invalida la estructura original del acuerdo.

Toluca va por todo: apunta a Necaxa y cierra otro fichaje rumbo al tricampeonato

Toluca va por todo: apunta a Necaxa y cierra otro fichaje rumbo al tricampeonato

A este escenario se suma otro factor clave: el futbolista no tiene intención de extender su vínculo con América, lo que limita todavía más las alternativas para el club de Coapa en esta negociación puntual.

Ante este panorama, la postura del América es clara. O concreta una venta en este mercado, para evitar perderlo sin rédito económico, o corre el riesgo de que se marche como agente libre en el verano, una situación que la directiva busca evitar mientras define el futuro del pase de Brian García.

En síntesis

  • Brian García llegaría al América cedido por el Toluca tras interrumpir su préstamo con Pachuca.
  • Un inconveniente reglamentario frenó el intercambio de Ralph Orquín, a quien le restan seis meses de contrato.
  • El defensor Ralph Orquín no pretende renovar su vínculo, obligando al club a buscar una venta.
