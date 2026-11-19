Más allá de los títulos o de la cantidad de aficionados que pueda tener cada uno, el debate de los ‘grandes’ de la Liga MX se ha vuelto subjetivo. Con los éxitos deportivos recientes de algunos equipos y los años de sequía de trofeos de otros, se ha generado mucha contradicción al respecto. Cada fanático tiene su propia opinión formada del tema.

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Dentro de lo que es el periodismo local, la prensa de México ha agrupado a América, Chivas, Cruz Azul y Pumas como los cuatro equipos más importantes del país. Tomando en cuenta diversas variantes, bastante tiempo atrás se instaló que esos son los clubes grandes del futbol mexicano y a partir de allí se han construido los debates.

Ahora bien, un protagonista inesperado se ha metido en la pelea discursiva sobre este tópico popular. Radamel Falcao, leyenda de Colombia y de intachable trayectoria en Europa, se ha colado en el debate y cambiado el eje de la controversia. El experimentado delantero ha brindado un punto de vista alternativo a lo ya consolidado.

El debate popular de México sumó a Falcao [Foto: Getty]

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En las últimas horas, el emblema cafetero planteó que desde el extranjero se ven ¡seis grandes y no cuatro! Para Radamel Falcao, a los señalados América, Chivas, Cruz Azul y Pumas habría que sumar a dos clubes más que en el exterior se han hecho conocidos. Lo curioso es que no se refirió al Toluca, el más exitoso de los últimos tiempos en la Liga MX.

Bajo la mirada de Radamel Falcao, habría que agregar a Tigres y Monterrey, a quien según el atacante en el Viejo Continente contemplan como grandes de México también. Pese a no ser de los más laureados del futbol mexicano, el ex Atlético Madrid aseguró que en su concepción así está visto en el extranjero el panorama de ‘grandes’.

Su declaración surgió en el marco de una pregunta sobre en qué equipo de la Liga MX le hubiese gustado jugar. Radamel Falcao no quiso quedar bien con nadie y solo aclaró: “Me hubiera encantado venir a México, ¡sé que en Chivas no podría porque no soy mexicano, ja!” El futbolista no descartó venir a trabajar al país en el futuro, luego de haber quedado maravillado durante la última Copa del Mundo.