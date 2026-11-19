La tecnología lanzó su vaticinio del desarrollo de toda la tanda de partidos de la elite del futbol mexicano.

La Liga MX se prepara para vivir un fin de semana inolvidable, donde se definirán los clasificados y los cruces de cuartos de final de la Liguilla. Se juega la jornada 17 del Apertura 2026, donde muchos equipos se juegan cosas y otros tantos ya no tienen posibilidades de nada. Serán días para no despegarse de la televisión en ningún momento.

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Esta nueva jornada de partidos del torneo de Primera División del futbol mexicano será la última fecha de la fase regular. Por esa razón, para ciertos clubes el año terminará con el juego que disputarán en estos días. Para otros privilegiados, es solo saber dónde y contra quién iniciará el camino hacia el título de este semestre.

La IA predijo los resultados de la jornada 17 del Apertura 2026:

La supercomputadora pronosticó los marcadores finales de cada uno de los juegos de la fecha del futbol mexicano y esto le quedó:

Puebla 1-0 Atlético San Luis , en el Estadio Cuauhtémoc.

, en el Estadio Cuauhtémoc. FC Juárez 0-2 Atlas , en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Xolos 3-1 Atlante , en el Estadio Caliente.

, en el Estadio Caliente. Pachuca 2-2 Toluca , en el Estadio Hidalgo.

, en el Estadio Hidalgo. Santos Laguna 2-1 León , en el Estadio Corona.

, en el Estadio Corona. Pumas 1-1 Monterrey , en el Estadio Olímpico Universitario.

, en el Estadio Olímpico Universitario. Tigres 1-3 América , en el Estadio Universitario.

, en el Estadio Universitario. Chivas 1-2 Cruz Azul , en el Estadio Akron.

, en el Estadio Akron. Querétaro 4-1 Necaxa, en el Estadio Corregidora.

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Cruz Azul defenderá el titulo como líder [Foto: Getty]

Así serían los clasificados a Liguilla del Apertura 2026 con la simulación de la IA:

Contemplando los resultados que arrojó el modelo de prueba de la tecnología, estos serían los ocho equipos con boleto a los Playoffs de la Liga MX:

Cruz Azul – 1° puesto.

– 1° puesto. América – 2° puesto.

– 2° puesto. Chivas – 3° puesto.

– 3° puesto. Atlas – 4° puesto.

– 4° puesto. Toluca – 5° puesto.

– 5° puesto. Santos Laguna – 6° puesto.

– 6° puesto. Xolos – 7° puesto.

– 7° puesto. Monterrey – 8° puesto.

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Así serían los cruces de la Liguilla del Apertura 2026 con la simulación de la IA:

Tomando como parámetro las conclusiones de la supercomputadora, la Fiesta Grande se jugaría con estos duelos a partidos de ida y vuelta como suele ocurrir: