Así será la programación de la última fecha de la fase regular del campeonato mexicano.

¡Fin de semana decisivo! Luego del parate por fecha FIFA de selecciones, se viene la definición de la fase regular: se juega la jornada 17 del Apertura 2026. La última fecha del campeonato cuenta con enormes alternativas para seguir por televisión. A continuación, todo lo que hay que saber para no perderse el regreso de la Liga MX.

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Cuándo comienza la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX:

La última fecha del campeonato dará inicio este viernes 20 de noviembre, con una triple cartelera de muy atractivos enfrentamientos vespertinos y nocturnos. La actividad arrancará a las 19.00 horas del Centro de México, y luego habrá dos encuentros más casi en simultáneo entre sí empezando desde las 21.00 horas.

Cuál es el mejor partido de la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX:

La decimoséptima fecha del certamen ofrecerá varias propuestas más que interesantes que valen la pena destacar para que nadie se pierda los partidos. Pumas-Monterrey, Tigres-América y Chivas-Cruz Azul son los platos fuertes del fin de semana, aunque también habrá otros buenos cruces como Pachuca-Toluca.

Chivas-Cruz Azul, uno de los buenos juegos de la fecha [Foto: Getty]

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Días, horarios y TV de la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Esta es la programación de la última fecha de la fase regular, con sus respectivas transmisiones del fin de de semana:

Viernes 20 de noviembre:

Puebla vs. San Luis: 19.00 horas por ESPN y Disney+ Premium.

FC Juárez vs. Atlas: 21.00 horas por Azteca 7, FOX, FOX One y Azteca Deportes Network.

Xolos vs. Atlante: 21.10 horas por FOX One.

Sábado 21 de noviembre:

Pachuca vs. Toluca: 16.50 horas por FOX One.

Santos Laguna vs. León: 17.00 horas por ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Layvtime.

Pumas vs. Monterrey: 19.00 horas por TUDN y ViX Premium.

Tigres vs. América: 21.00 horas por Azteca 7, FOX One y Azteca Deportes Network.

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Domingo 22 de noviembre: