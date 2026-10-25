Tijuana vs. Santos Laguna: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 14 de la Liga MX

Tijuana y Santos Laguna se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Caliente, por la jornada 14 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Tijuana recibe a Santos Laguna este domingo 25 de octubre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Caliente. Tijuana llega como favorito pero no gana desde hace tres fechas, y enfrente tiene a un Santos Laguna que no pierde y encadenó triunfos contundentes en la última semana.

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Ninguno de los dos pelea arriba todavía, pero una victoria puede meterlos de lleno en la discusión por el liguilla en esta Liga MX que recién pasa la mitad del torneo.

La actualidad de ambos equipos

Los Xolos no conocen la derrota en sus últimos tres compromisos, aunque tampoco el triunfo: empataron ante Toluca, Puebla y FC Juárez en ese orden, un empate que de a poco los va dejando afuera de los puestos de arriba. Con 17 puntos en 12 partidos, el equipo necesita volver a ganar para no perderle pisada a la zona de clasificación.

Santos Laguna llega de la mejor manera posible: ganó sus últimos tres partidos, incluido un contundente 5-0 ante Querétaro y un 2-0 reciente sobre Pumas. Con 19 unidades en 13 juegos, los Guerreros están a tiro de meterse entre los mejores ocho y la visita a Tijuana es una chance concreta de seguir escalando.

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El historial entre Tijuana y Santos Laguna

El historial entre ambos muestra ligera ventaja para Santos Laguna, con 12 victorias contra 9 de Tijuana y 9 empates en 30 enfrentamientos, con una diferencia de gol mínima a favor de los laguneros. En los cruces más recientes no hay un dominador claro: el último antecedente, en marzo, terminó 1-2 a favor de Santos Laguna jugando como visitante, pero antes de eso hubo triunfos para ambos lados, incluido un categórico 4-0 de Tijuana sobre Santos Laguna en 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/03/2026 Tijuana vs. Santos Laguna 1-2 Liga MX 25/09/2025 Santos Laguna vs. Tijuana 1-0 Liga MX 20/04/2025 Santos Laguna vs. Tijuana 0-4 Liga MX 19/08/2024 Tijuana vs. Santos Laguna 3-1 Liga MX 16/03/2024 Tijuana vs. Santos Laguna 2-2 Liga MX 05/10/2023 Santos Laguna vs. Tijuana 2-1 Liga MX 13/03/2023 Santos Laguna vs. Tijuana 3-2 Liga MX 26/08/2022 Tijuana vs. Santos Laguna 0-2 Liga MX 14/03/2022 Santos Laguna vs. Tijuana 4-0 Liga MX 11/09/2021 Tijuana vs. Santos Laguna 2-1 Liga MX

Horario del partido

México: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Atlas vs. Puebla — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:00 hs

Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs

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En síntesis