El Mundial 2026 tendrá todo tipo de condimentos que harán a los fanáticos vivir una verdadera fiesta. Sin embargo, no todo será color de rosas en la cita mundialista del año próximo. Será la última participación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se despedirán de esta competición en su presencia definitiva con sus seleccionados.

Para Lionel Messi no se trata más que de un adiós a un torneo que ya ganó. El enganche viene de ser campeón en la pasada edición de la Copa del Mundo, lo cual significó un desahogo para el capitán de la Selección Argentina. Su desempeño en el Mundial 2026 será para intentar repetir la hazaña, pero de no lograrlo no significará una catástrofe.

En el caso de Cristiano Ronaldo, será su chance final para tratar de conseguir el trofeo que le falta. El capitán de la Selección de Portugal ha conquistado cualquier tipo de títulos en su carrera; sin embargo este le ha sido siempre esquivo. En el Mundial 2026, el ‘Bicho’ irá a por el galardón que le queda por ganar para completar sus vitrinas.

Cristiano vs. Messi, un escenario más que posible en 2026 [Foto: Getty]

Los grupos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026:

En el caso de Messi, la Selección Argentina integrará el Grupo J tras los resultados del sorteo de este viernes. De este modo, la estrella de la ‘Albiceleste’ compartirá zona con Argelia, Jordania y Austria. Tendrá un rival de África, uno de Asia y uno de Europa en la búsqueda de terminar en lo más alto de la tabla de la primera ronda.

Por el lado de Cristiano, la Selección de Portugal formará parte del Grupo K, el que le sigue al de Lionel. Así, la figura y el goleador de los ‘Lusos’ compartirá zona con Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca no-europea. Ese último equipo saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.

¿En qué fase pueden cruzarse Messi y Cristiano en el Mundial 2026?

Afortunadamente para los fanáticos, hay chances muy altas de que Argentina y Portugal se enfrenten en esta Copa del Mundo. De hecho,podrían verse las carasen todas las instancias de la fase eliminatoria. Hay siete escenarios en los cuales se podría presentar un partido entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y en todos ellos uno dejaría fuera al otro del certamen.

La posibilidad de que la ‘Pulga’ y el ‘Bicho’ se midan en el Mundial depende de la posición en la que terminen en sus respectivos grupos de la primera ronda, y en algunos casos, de su desempeño en los mata-mata. Luego de evaluar todos los caminos del cuadro definido en el sorteo de la competición, estos son los posibles cruces que pueden darse:

Dieciseisavos de final: 3 de julio en Kansas City (si Argentina termina 3° y Portugal 2°)

3 de julio en Kansas City (si Argentina termina 3° y Portugal 2°) Octavos de final: 6 de julio en Dallas (si Argentina termina 2° y Portugal termina 2°)

6 de julio en Dallas (si Argentina termina 2° y Portugal termina 2°) Octavos de final -2- : 7 de julio en Vancouver (si Argentina termina 1° y Portugal 3°)

: 7 de julio en Vancouver (si Argentina termina 1° y Portugal 3°) Cuartos de final: 10 de julio en Los Ángeles (si Argentina termina 3° y Portugal 2°)

10 de julio en Los Ángeles (si Argentina termina 3° y Portugal 2°) Cuartos de final -2- : 11 de julio en Kansas City (si Argentina termina 1° y Portugal 1°) – Escenario más probable.

: 11 de julio en Kansas City (si Argentina termina 1° y Portugal 1°) Semifinales: 15 de julio en Atlanta (si Argentina termina 3° y Portugal 1°, según posición de los demás)

15 de julio en Atlanta (si Argentina termina 3° y Portugal 1°, según posición de los demás) Final: 19 de julio en Nueva York (si superan sus caminos separados hasta la definición).