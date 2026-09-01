Cuándo debuta Hormiga González en la Copa de Grecia

Ya está entre los convocados y podríamos ver la primera titularidad de la Hormiga González en la Copa de Grecia.

Este fin de semana fue el debut de Armando González en la Super League de Grecia con el Olympiacos, el mexicano tuvo sus primeros minutos en el partido ante el Asteras Tripolis, consiguiendo una victoria y estando muy cerca de conseguir el debut goleador, pero no pudo concretar la jugada. Sin embargo, ahora podría ser el titular.

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¿Cuándo y dónde ver a Hormiga González en la Copa de Grecia?

Este miércoles el conjunto griego dio a conocer la convocatoria para la Copa de Grecia, donde su equipo se medirá ante el AEL este miércoles 2 de septiembre. Entre los elegidos se encuentra el mexicano, por lo que posiblemente podría ir en el 11 inicial de este duelo, aunque todo dependerá de las decisiones de José Luis Mendilibar.

Este enfrentamiento se llevará a cabo a las 11:00 horas del centro de México y será transmitido únicamente a través de Claro Sports, ya se mediante televisión de paga, como su plataforma y la cuenta oficial en YouTube. De esta manera, se podrá seguir el duelo de la Hormiga, donde podría tener su primera titularidad en Grecia.

El mexicano se ha mentalizado a conseguir su primera anotación con el conjunto nuevo, ya que la falla que tuvo en su debut fue algo que lo motivó a buscar esa oportunidad de intentarlo de nueva cuenta. Ahora, podría ser este duelo de Copa el que le permite mostrar la calidad goleadora que tuvo en su momento con las Chivas.

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Lamentablemente, después de haber llegado de la Copa del Mundo, González no ha vuelto a convertir una anotación, por lo que espera ansiosamente que esa posibilidad le llegue el día de mañana, en caso de que pueda sumar minutos con el equipo en esta competencia alterna.

En síntesis