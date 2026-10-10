Javier Aguirre podría alejarse del descenso en su primer partido

Uno de los planes que se tienen en el Valencia con la llegada de Javier Aguirre es precisamente evitar el descenso en la temporada 2026-27. El trabajo que hizo el “Vasco” con el Mallorca ha sido una de las razones principales para su llegada y ahora jugará su primer partido en el banquillo en el duelo oficial ante el Racing de Santander.

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Hasta el momento, el equipo de Aguirre se encuentra en el último lugar de la tabla, ya que sólo suma un total de 4 unidades. El camino que tiene el entrenador mexicano no es para nada sencillo tomando en cuenta esto, ya que el trayecto va a ser complicado y requiere mantenerse, pero la buena noticia es que desde el primer duelo tendrá una oportunidad de mejorar.

Javier Aguirre por la victoria ante Racing de Santader

Y es que una victoria en el duelo de este domingo 11 de octubre sería la clave para poder levantar a la escuadra. Precisamente su rival está fuera de esta zona de descenso con siete unidades y se encuentra en el lugar 16 de la tabla. Pero un triunfo del Valencia podría permitirle empatarlo en puntos y salir de esta zona peligrosa.

Aunque son muy pocos los puntos de diferencia, mañana Aguirre podría encaminar a su equipo a la mejora en esta competencia con la finalidad de ir aumentando de tres en tres puntos y así que los partidos más complicados al final de la temporada no sean decisivos para que puedan irse o quedarse, sino trabajarlos desde ahora.

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No sólo una victoria les beneficia, el otro resultado que se tendrían que dar es que el Elche de Martín Anselmi caiga ante el Celta de Vigo, ya que el día de ayer el Málaga empató frente al Espanyol y sólo pudo sumar un punto. Ahora que las cosas se acomodaron de esta manera, el estratega debería ir por el triunfo para alejarse un poco.

En síntesis