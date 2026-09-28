¿Erik Lira al Valencia? Javier Aguirre habló sobre el posible fichaje de la estrella de Cruz Azul

Erik Lira se ha consolidado como una de las figuras del balompié nacional, afianzándose en la Selección Mexicana y asumiendo el gafete de capitán en Cruz Azul. Ante las constantes versiones que lo ubican en la órbita de Europa, Javier Aguirre abordó la posibilidad de incorporar al mediocampista al Valencia de España.

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Durante su presentación oficial como director técnico del Valencia este lunes 28 de septiembre, una de las interrogantes hacia Aguirre versó sobre la eventual llegada de futbolistas mexicanos, destacando la figura de Erik Lira por la buena relación que mantienen. No obstante, el “Vasco” se mostró cauto en su postura, señalando que primero necesita evaluar al plantel actual y priorizar la recuperación mental del grupo tras detectar un ambiente anímico complicado en los entrenamientos.

A pesar de la prudencia, el estratega mexicano no descartó reunirse con Braulio Vázquez, director deportivo de la institución ché y responsable del área de contrataciones, para definir las necesidades del equipo en el mercado: “De momento no me atrevería a decir nada porque no tengo bien diagnosticado cómo está el escenario, qué necesidades tiene el equipo. Yo soy empleado del club, no manejo dinero, presupuestos, me sentaré con Braulio en su día, cuando tengamos los dos un tiempo prudente de conocer y ver qué necesitamos.“

Al referirse de forma concreta al elemento de Cruz Azul, Aguirre elogió sus condiciones y aseguró que cuenta con los argumentos necesarios para dar el salto al balompié europeo. “Erik es amigo, un jugador sensacional, como muchísimos jugadores mexicanos que hay por ahí que pueden jugar en Europa tranquilamente. En este momento no te puedo contestar concretamente esto”, dijo Aguirre al respecto.

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¡HAZLO, VASCO! 🙏



La respuesta de Javier Aguirre sobre si le gustaría llevar a Erik Lira a Valencia. 👀🇲🇽 pic.twitter.com/nrw8JuaxqF — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 28, 2026

Lira a Europa, cuestión de tiempo

Desde su incorporación a Cruz Azul procedente de los Pumas de la UNAM en enero de 2022, Erik Lira ha mantenido un crecimiento sostenido, sumando campeonatos a nivel de clubes y consolidando su presencia en el Tri. El interés manifestado por el “Vasco” Aguirre representa un reflejo más de un proceso que parece destinado a concretarse con su desembarco en el fútbol del Viejo Continente.

Tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026, el contención estuvo cerca de cerrar su transferencia al AS Monaco de la Ligue 1, existiendo un acuerdo pactado entre la directiva cementera y el jugador. Sin embargo, la imposibilidad del club francés para liberar una plaza de extranjero debido a la fallida negociación de Folarin Balogun con el Everton terminó por frenar la operación, manteniendo al mediocampista en la Liga MX donde sostiene un nivel destacado.

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En síntesis