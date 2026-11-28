Valencia recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Valencia necesita cortar la racha de malos resultados que lo tiene metido en zona de descenso, y el triunfo ante el Rayo le dio un poco de aire antes de este cruce.
Son puntos importantes para dos equipos que no quieren mirar para abajo en la tabla. El local llega con el favoritismo pero la diferencia en puntos es mínima.
La actualidad de ambos equipos
El Valencia está 17° con 12 unidades en 13 partidos, una posición que incomoda y que lo obliga a sumar de local. Viene de ganar como visitante frente al Rayo Vallecano por 1-0, un resultado que corta la mala racha que había dejado la goleada en contra ante Real Madrid. Antes de esa derrota había ganado afuera ante Elche, así que el equipo alterna rachas cortas sin lograr continuidad.
Osasuna se ubica 14° con 15 puntos y llega con más tranquilidad. Ganó su último partido como local 1-0 ante Málaga, luego de empatar con Athletic Bilbao y caer como visitante frente a Deportivo La Coruña. El equipo navarro muestra regularidad puertas adentro, algo que intentará trasladar a Mestalla.
El historial entre Valencia y Osasuna
El historial entre ambos tiene 48 antecedentes y una clara ventaja para el Valencia, que ganó 25 veces por 10 de Osasuna, con 13 empates. La diferencia de gol también lo favorece ampliamente, con 73 tantos a favor contra 40 en contra.
En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo pareja: de los últimos diez, cuatro quedaron en manos del Valencia, tres para Osasuna y tres empates. El más reciente, en marzo pasado, lo ganó el Valencia por 1-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/03/2026
|Valencia vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|24/08/2025
|Osasuna vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|02/03/2025
|Osasuna vs. Valencia
|3-3
|Primera División
|24/09/2024
|Valencia vs. Osasuna
|0-0
|Primera División
|15/04/2024
|Osasuna vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|27/08/2023
|Valencia vs. Osasuna
|1-2
|Primera División
|11/03/2023
|Valencia vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|07/10/2022
|Osasuna vs. Valencia
|1-2
|Primera División
|16/04/2022
|Valencia vs. Osasuna
|1-2
|Primera División
|12/09/2021
|Osasuna vs. Valencia
|1-4
|Primera División
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 09:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 14:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Valencia y Osasuna se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Valencia suma 12 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 15 puntos en el torneo.