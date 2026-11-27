Julián Quiñones está en un nivel extraordinario, al punto de que lo han vinculado con uno de los mejores clubes del mundo.

Julián Quiñones está disputando sus últimos partidos del 2026 en lo que fue uno de los mejores años en la carrera del delantero. La figura de la Selección Mexicana lleva 43 goles e igualó el récord histórico de Hugo Sánchez, quien en 1989 anotó la misma cantidad de tantos.

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Producto de su gran rendimiento desde su llegada al Al-Qadsiah en julio de 2024, a Julián Quiñones se lo ha vinculado con varios equipos importantes de Europa y recientemente uno de ellos fue el París Saint-Germain, el bicampeón de la Champions League.

En este sentido, y después de empatar 2-2 con la Roma esta semana, el periodista Hugo Ramírez de TUDN le preguntó a Luis Enrique sobre la posibilidad de fichar a Julián Quiñones y el entrenador español respondió la consulta pero sin dar muchas pistas.

“En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo”, expresó Luis Enrique. El conjunto francés perdió a dos de sus mejores futbolistas dado que Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué sufrieron lesiones de gravedad y se pierden lo que resta de la temporada.

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Julián Quiñones en el Mundial 2026 (Getty Images)

Por eso es que distintos extremos han sido vinculados para fichar por el PSG en este invierno y uno de estos nombres fue el de Julián Quiñones. Está por verse si estos rumores quedan simplemente en palabras o si efectivamente en el próximo mercado se transforma en una posibilidad concreta para el mexicano.

La temporada de Julián Quiñones

Julián Quiñones lleva 12 goles y dio 6 asistencias en 17 partidos disputados en esta temporada. Al-Qadsiah está 2° en la Saudi Pro League y busca pelear por el título hasta el final con Al-Hilal y Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

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En síntesis