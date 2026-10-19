Santi Giménez se burla de un supuesto diagnóstico de salud

Es una realidad que Santiago Giménez no ha podido conseguir su mejor versión en el terreno de juego, Cruz Azul y el Feyenoord fueron las etapas en las que mejor estuvo, pero en el AC Milan, ahora en el Porto y en Selección Mexicana le ha estado costando acoplarse al nivel que ya estaba manejando, por lo que se dio a conocer un diagnóstico.

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El supuesto padecimiento de Santi Giménez

De acuerdo con la información de TUDN, reposteada por Cracks, el futbolista estaba pasando algunos problemas con su salud mental que eran precisamente los que estaban haciendo que el delantero no pudiera conseguir los resultados esperados, de esta manera, atenderlos sería su prioridad para continuar por el mejor camino.

El medio habría comentado que el mexicano vivía un momento complicado debido a una presión mediática lo cual le habría dejado señales de ansiedad, estrés crónico e hipervigilancia cognitiva. Fue ahí que apareció el jugador de los Dragones Azules para dejar claro que esa situación no era cierta y se burló de lo mencionado.

La respuesta de Santi

En los comentarios de la publicación Santi puso emojis riéndose, por lo que más tarde tuvieron que bajar la información justo después de haberle dado la siguiente respuesta: “Info de TUDN, nosotros te deseamos siempre lo mejor, Santi”. Hasta ahora el futbolista ya no mencionó nada más al respecto, ni tampoco el medio.

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En síntesis