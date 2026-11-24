Armando González llegó a los siete goles con Olympiacos en 14 partidos disputados pese a no ser un titular indiscutible.

Después de lo que fue la Fecha FIFA, en la que Armando González solo jugó 7 minutos en la vuelta frente a Jamaica, la ‘Hormiga’ volvió a vestir la playera del Olympiacos y el delantero convirtió un gol el domingo pasado en la victoria por 6-2 frente a Iraklis.

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Aunque Armando González es el goleador del Olympiacos en este inicio de temporada con 7 tantos, al mexicano le ha costado ganarse la titularidad con Imanol Alguacil. Más allá de utilizarlo más como suplente, su entrenador lo destacó después de la nueva anotación.

“Es un chico que siempre está atento aunque esté en el banquillo, es un grandísimo jugador porque siempre está viviendo los partidos incluso cuando está en el banquillo“, comenzó diciendo el técnico español acerca de las cualidades de ‘Hormiga’ González.

“De hecho, no sé si fueron conscientes, pero hay un partido que él está en el banquillo y tras un saque él es el que va y mete el balón rápido de ahí se genera la ocasión de gol que nos permite ganar el partido”, agregó Imanol Alguacil destacándole la actitud al mexicano.

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Armando González con Olympiacos (Reuters)

Los números de Armando González en Olympiacos

El delantero de la Selección Mexicana lleva 7 goles en 14 partidos disputados con el Olympiacos, aunque tan solo fue titular en seis encuentros y esto demuestra la capacidad goleadora que está teniendo ‘Hormiga’ González en su primera temporada en Europa.

Nadie dijo que sería fácil la adaptación al Viejo Continente para el mexicano, pero el exfutbolista de Chivas por ahora está demostrando estar a la altura de las circunstancias. El Olympiacos recibe al Milan el próximo jueves por la UEFA Europa League en lo que es un partido que promete.

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En síntesis