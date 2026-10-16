El presente de Santiago Giménez en el fútbol europeo genera comentarios permanentes dentro del entorno de Cruz Azul. El atacante mexicano atraviesa un periodo de adaptación complejo en el Porto para encontrar su mejor nivel ofensivo, despertando interrogantes en la prensa sobre su continuidad. Sin embargo, una voz autorizada en la historia reciente de La Noria salió a brindar un respaldo categórico hacia sus condiciones.

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Santi Giménez: apoyado por su exentrenador

Juan Reynoso, actual estratega del Necaxa y técnico que potenció al delantero durante la histórica conquista del noveno título de La Máquina, valoró la entereza del futbolista. Para el estratega peruano, las dificultades de adaptación en el cuadro portugués representan un bache pasajero en una carrera en constante ascenso, lejos de significar un estancamiento definitivo en la élite.

Durante su intervención en la pantalla de TUDN, el entrenador destacó las virtudes personales del delantero: “Santi es un chico muy inteligente, muy humilde y que siempre busca reinventarse. Esto es simplemente un reto más en una carrera en la que ya ha superado situaciones complejas”.

Santiago Giménez atraviesa una dura sequía goleadora con la Selección Mexicana. (GETTY IMAGES)

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En ese sentido, el estratega sudamericano se animó a proyectar un salto de jerarquía para la joya del Tri a mediano plazo. “No me sorprendería que en el corto plazo termine siendo una de las figuras del Porto y que, posteriormente, regrese a una liga de mayor exigencia. Incluso, podríamos estar hablando de un delantero consolidado en la Premier League dentro de dos o tres años”, expresó.

Para finalizar su análisis sobre el momento del atacante internacional, el técnico remarcó que las dificultades actuales serán la base de sus futuros éxitos: “Todo lo que está viviendo hoy será apenas una anécdota. Estoy convencido de que Santi se va a imponer a esta coyuntura, porque no refleja la verdadera dimensión de lo que puede llegar a ser su carrera”.

En síntesis

Santiago Giménez atraviesa un periodo de adaptación complejo en el Porto .

atraviesa un periodo de adaptación complejo en el . Juan Reynoso respaldó públicamente la fortaleza mental de Santiago Giménez en TUDN.

respaldó públicamente la fortaleza mental de Santiago Giménez en TUDN. Juan Reynoso proyectó a Santiago Giménez en la Premier League en dos o tres años.