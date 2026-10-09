Alineaciones de Atlanta United y FC Cincinnati por la MLS: formaciones probables

Atlanta United y FC Cincinnati se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Atlanta United vs. FC Cincinnati este sábado 10 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Publicidad

Cómo llegan Atlanta United y FC Cincinnati

Atlanta United viene de empatar 2-2 con New York City FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

FC Cincinnati viene de caer 1-3 ante CF Montreal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlanta United y FC Cincinnati

Atlanta United (4-3-3): Lucas Hoyos, Elias Baez, Enea Mihaj, Matthew Edwards, Tomás Jacob, Tristan Muyumba, Mauricio Amaro, Cooper Sanchez, Luke Brennan, Breel Embolo, Giuliano Galoppo. DT: Tata Martino.

Publicidad

FC Cincinnati (3-4-1-2): Roman Celentano, Teenage Hadebe, Nick Hagglund, Samuel Gidi, Evander, Bryan Ramirez, Obinna Nwobodo, Gerardo Valenzuela, Kenji Mboma Dem, Ayoub Jabbari, Tom Barlow. DT: Pat Noonan.

Suplentes de Atlanta United: Steven Alzate, Adrian Gill, Sérgio Santos, Will Reilly, Cayman Togashi, Ajani Fortune, Jayden Hibbert, Daniel Chica, Cameron Dunbar.

Suplentes de FC Cincinnati: Alvas Powell, Julián Malatini, Evan Louro, Kristian George Fletcher, Ștefan Chirilă, David Douděra, Kyle Smith, Brian Anunga, Felix Samson.

Publicidad

La previa de Atlanta United y FC Cincinnati: todo lo que hay que saber