Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Alineaciones de Atlanta United y FC Cincinnati por la MLS: formaciones probables

Atlanta United y FC Cincinnati se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlanta United vs. FC Cincinnati, MLS
Atlanta United vs. FC Cincinnati, MLS

Se viene Atlanta United vs. FC Cincinnati este sábado 10 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Atlanta United y FC Cincinnati

Atlanta United viene de empatar 2-2 con New York City FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

+ Seguinos en

FC Cincinnati viene de caer 1-3 ante CF Montreal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlanta United y FC Cincinnati

Atlanta United (4-3-3): Lucas Hoyos, Elias Baez, Enea Mihaj, Matthew Edwards, Tomás Jacob, Tristan Muyumba, Mauricio Amaro, Cooper Sanchez, Luke Brennan, Breel Embolo, Giuliano Galoppo. DT: Tata Martino.

FC Cincinnati (3-4-1-2): Roman Celentano, Teenage Hadebe, Nick Hagglund, Samuel Gidi, Evander, Bryan Ramirez, Obinna Nwobodo, Gerardo Valenzuela, Kenji Mboma Dem, Ayoub Jabbari, Tom Barlow. DT: Pat Noonan.

Suplentes de Atlanta United: Steven Alzate, Adrian Gill, Sérgio Santos, Will Reilly, Cayman Togashi, Ajani Fortune, Jayden Hibbert, Daniel Chica, Cameron Dunbar.

Suplentes de FC Cincinnati: Alvas Powell, Julián Malatini, Evan Louro, Kristian George Fletcher, Ștefan Chirilă, David Douděra, Kyle Smith, Brian Anunga, Felix Samson.

La previa de Atlanta United y FC Cincinnati: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium
  • Historial: 18 cruces — Atlanta United ganó 6, FC Cincinnati ganó 5 y empataron 7
  • Último antecedente: 21/02/2026: FC Cincinnati 2-0 Atlanta United
  • Próximo partido de Atlanta United: vs. CF Montreal, miércoles 14 de octubre
  • Próximo partido de FC Cincinnati: vs. New England Revolution, miércoles 14 de octubre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones