Alineaciones de Atlanta United y FC Cincinnati por la MLS: formaciones probables

Se viene Atlanta United vs. FC Cincinnati este sábado 10 de octubre en el Mercedes-Benz Stadium desde las 17:30 hora de México por la MLS: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Atlanta United y FC Cincinnati
Atlanta United viene de empatar 2-2 con New York City FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
FC Cincinnati viene de caer 1-3 ante CF Montreal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlanta United y FC Cincinnati
Atlanta United (4-3-3): Lucas Hoyos, Elias Baez, Enea Mihaj, Matthew Edwards, Tomás Jacob, Tristan Muyumba, Mauricio Amaro, Cooper Sanchez, Luke Brennan, Breel Embolo, Giuliano Galoppo. DT: Tata Martino.
FC Cincinnati (3-4-1-2): Roman Celentano, Teenage Hadebe, Nick Hagglund, Samuel Gidi, Evander, Bryan Ramirez, Obinna Nwobodo, Gerardo Valenzuela, Kenji Mboma Dem, Ayoub Jabbari, Tom Barlow. DT: Pat Noonan.
Suplentes de Atlanta United: Steven Alzate, Adrian Gill, Sérgio Santos, Will Reilly, Cayman Togashi, Ajani Fortune, Jayden Hibbert, Daniel Chica, Cameron Dunbar.
Suplentes de FC Cincinnati: Alvas Powell, Julián Malatini, Evan Louro, Kristian George Fletcher, Ștefan Chirilă, David Douděra, Kyle Smith, Brian Anunga, Felix Samson.
La previa de Atlanta United y FC Cincinnati: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium
- Historial: 18 cruces — Atlanta United ganó 6, FC Cincinnati ganó 5 y empataron 7
- Último antecedente: 21/02/2026: FC Cincinnati 2-0 Atlanta United
- Próximo partido de Atlanta United: vs. CF Montreal, miércoles 14 de octubre
- Próximo partido de FC Cincinnati: vs. New England Revolution, miércoles 14 de octubre