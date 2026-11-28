FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el TQL Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cincinnati recibe a Nashville SC este sábado 28 de noviembre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de ganarle 1-0 a Nashville SC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Nashville SC viene de caer 0-1 ante FC Cincinnati y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de FC Cincinnati y Nashville SC

FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Miles Robinson, Julián Malatini, Kyle Smith, David Douděra, Samuel Gidi, Obinna Nwobodo, José Andrés Martínez, Pavel Bucha, Evander, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.

Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Andy Nájar, Jack Maher, Jeisson Palacios, Reed Baker-Whiting, Matthew Corcoran, Bryan Acosta, Elias Saad, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Sam Surridge. DT: B.J. Callaghan.

La previa de FC Cincinnati y Nashville SC: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 17:30 (hora de México)

17:30 (hora de México) Estadio: TQL Stadium

TQL Stadium Historial: 17 cruces — FC Cincinnati ganó 6, Nashville SC ganó 8 y empataron 4

17 cruces — FC Cincinnati ganó 6, Nashville SC ganó 8 y empataron 4 Último antecedente: 22/11/2026: Nashville SC 0-1 FC Cincinnati