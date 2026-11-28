FC Cincinnati recibe a Nashville SC este sábado 28 de noviembre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de ganarle 1-0 a Nashville SC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Nashville SC viene de caer 0-1 ante FC Cincinnati y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Cincinnati y Nashville SC
FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Miles Robinson, Julián Malatini, Kyle Smith, David Douděra, Samuel Gidi, Obinna Nwobodo, José Andrés Martínez, Pavel Bucha, Evander, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.
Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Andy Nájar, Jack Maher, Jeisson Palacios, Reed Baker-Whiting, Matthew Corcoran, Bryan Acosta, Elias Saad, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Sam Surridge. DT: B.J. Callaghan.
La previa de FC Cincinnati y Nashville SC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: TQL Stadium
- Historial: 17 cruces — FC Cincinnati ganó 6, Nashville SC ganó 8 y empataron 4
- Último antecedente: 22/11/2026: Nashville SC 0-1 FC Cincinnati