FC Cincinnati recibe a Nashville SC este sábado 28 de noviembre desde las 17:30 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el TQL Stadium.
Nashville SC llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero FC Cincinnati tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
FC Cincinnati viene de ganar 1-0 como visitante ante Nashville SC. Antes ganó 3-1 como visitante ante Orlando City.
Nashville SC perdió 0-1 como local ante FC Cincinnati en la fecha anterior. Antes ganó 2-0 como visitante ante FC Cincinnati.
El historial entre FC Cincinnati y Nashville SC
FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentaron 17 veces en los últimos años: 6 triunfos de FC Cincinnati, 8 de Nashville SC y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/11/2026
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|0-1
|MLS
|07/11/2026
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|0-2
|MLS
|30/08/2026
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|4-0
|MLS
|13/09/2025
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|2-1
|MLS
|30/03/2025
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|1-2
|MLS
|22/09/2024
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|2-2
|MLS
|29/05/2024
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|0-2
|MLS
|05/08/2023
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|1-1
|Leagues Cup
|16/07/2023
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|3-1
|MLS
|26/03/2023
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|0-1
|MLS
Horario del partido
- México: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
En síntesis
- FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.