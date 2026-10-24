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Alineaciones de D.C. United y FC Cincinnati por la MLS: formaciones probables

D.C. United y FC Cincinnati se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Audi Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

DC vs. FC Cincinnati, MLS
DC vs. FC Cincinnati, MLS

D.C. United recibe a FC Cincinnati este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Audi Field. D.C. United viene de caer 1-2 ante FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Cincinnati viene de ganarle 2-1 a D.C. United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de D.C. United y FC Cincinnati

D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Silvan Hefti, Sean Nealis, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Andre Dozzell, Brandon Servania, Peglow, Tai Baribo, Jared Stroud. DT: René Weiler.

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FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Samuel Gidi, Nick Hagglund, Teenage Hadebe, David Douděra, Pavel Bucha, Evander, Obinna Nwobodo, Gerardo Valenzuela, Tom Barlow, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.

La previa de D.C. United y FC Cincinnati: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Audi Field
  • Historial: 16 cruces — D.C. United ganó 6, FC Cincinnati ganó 5 y empataron 5
  • Último antecedente: 21/10/2026: FC Cincinnati 2-1 D.C. United
  • Próximo partido de D.C. United: vs. Toronto FC, miércoles 28 de octubre
  • Próximo partido de FC Cincinnati: vs. Inter Miami, miércoles 28 de octubre
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