Alineaciones de D.C. United y FC Cincinnati por la MLS: formaciones probables

D.C. United recibe a FC Cincinnati este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Audi Field. D.C. United viene de caer 1-2 ante FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Cincinnati viene de ganarle 2-1 a D.C. United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de D.C. United y FC Cincinnati
D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Silvan Hefti, Sean Nealis, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Andre Dozzell, Brandon Servania, Peglow, Tai Baribo, Jared Stroud. DT: René Weiler.
FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Samuel Gidi, Nick Hagglund, Teenage Hadebe, David Douděra, Pavel Bucha, Evander, Obinna Nwobodo, Gerardo Valenzuela, Tom Barlow, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.
La previa de D.C. United y FC Cincinnati: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Audi Field
- Historial: 16 cruces — D.C. United ganó 6, FC Cincinnati ganó 5 y empataron 5
- Último antecedente: 21/10/2026: FC Cincinnati 2-1 D.C. United
- Próximo partido de D.C. United: vs. Toronto FC, miércoles 28 de octubre
- Próximo partido de FC Cincinnati: vs. Inter Miami, miércoles 28 de octubre