Alineaciones de D.C. United y FC Cincinnati por la MLS: formaciones probables

D.C. United y FC Cincinnati se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio Audi Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

D.C. United recibe a FC Cincinnati este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio Audi Field. D.C. United viene de caer 1-2 ante FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Cincinnati viene de ganarle 2-1 a D.C. United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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