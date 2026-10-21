Alineaciones de FC Cincinnati y D.C. United por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati y D.C. United se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el TQL Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cincinnati recibe a D.C. United este miércoles 21 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de caer 0-2 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. D.C. United viene de caer 1-4 ante Orlando City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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