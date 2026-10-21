Alineaciones de FC Cincinnati y D.C. United por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati recibe a D.C. United este miércoles 21 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de caer 0-2 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. D.C. United viene de caer 1-4 ante Orlando City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Cincinnati y D.C. United
FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Samuel Gidi, Julián Malatini, Teenage Hadebe, David Douděra, Pavel Bucha, Evander, Obinna Nwobodo, Tyrell Malacia, Tom Barlow, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.
D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Silvan Hefti, Sean Nealis, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Andre Dozzell, Brandon Servania, Peglow, Tai Baribo, Jared Stroud. DT: René Weiler.
La previa de FC Cincinnati y D.C. United: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: TQL Stadium
- Historial: 15 cruces — FC Cincinnati ganó 4, D.C. United ganó 6 y empataron 5
- Último antecedente: 31/05/2025: FC Cincinnati 1-2 D.C. United
- Próximo partido de FC Cincinnati: vs. D.C. United, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de D.C. United: vs. FC Cincinnati, sábado 24 de octubre