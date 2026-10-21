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Alineaciones de FC Cincinnati y D.C. United por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati y D.C. United se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el TQL Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cincinnati vs. DC, MLS
FC Cincinnati vs. DC, MLS

FC Cincinnati recibe a D.C. United este miércoles 21 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de caer 0-2 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. D.C. United viene de caer 1-4 ante Orlando City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Cincinnati y D.C. United

FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Samuel Gidi, Julián Malatini, Teenage Hadebe, David Douděra, Pavel Bucha, Evander, Obinna Nwobodo, Tyrell Malacia, Tom Barlow, Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.

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D.C. United (4-4-2): Sean Johnson, Silvan Hefti, Sean Nealis, Kye Rowles, Keisuke Kurokawa, Kimito Nono, Andre Dozzell, Brandon Servania, Peglow, Tai Baribo, Jared Stroud. DT: René Weiler.

La previa de FC Cincinnati y D.C. United: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: TQL Stadium
  • Historial: 15 cruces — FC Cincinnati ganó 4, D.C. United ganó 6 y empataron 5
  • Último antecedente: 31/05/2025: FC Cincinnati 1-2 D.C. United
  • Próximo partido de FC Cincinnati: vs. D.C. United, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de D.C. United: vs. FC Cincinnati, sábado 24 de octubre
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