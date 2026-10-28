Alineaciones de FC Dallas y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

FC Dallas recibe a Columbus Crew este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. FC Dallas viene de ganarle 3-0 a San Jose Earthquakes y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Columbus Crew viene de ganarle 4-2 a Toronto FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Dallas y Columbus Crew
FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Shaq Moore, Sebastien Ibeagha, Osaze Urhoghide, Joaquín Valiente, Herman Johansson, Ramiro, Kaick, Daniel Job, Bernard Kamungo, Petar Musa. DT: Eric Quill.
Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Anass Zaroury, Mohamed Farsi, Lautaro Darío Giaccone, Dylan Chambost, Santiago Rodríguez, Taha Habroune, Gonzalo Tapia. DT: Laurent Courtois.
La previa de FC Dallas y Columbus Crew: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Toyota Stadium
- Historial: 50 cruces — FC Dallas ganó 17, Columbus Crew ganó 20 y empataron 15
- Último antecedente: 24/09/2023: FC Dallas 1-1 Columbus Crew
- Próximo partido de FC Dallas: vs. Sporting Kansas City, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Columbus Crew: vs. D.C. United, sábado 31 de octubre