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Alineaciones de FC Dallas y Columbus Crew por la MLS: formaciones probables

FC Dallas y Columbus Crew se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el Toyota Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Dallas vs. Columbus, MLS
FC Dallas vs. Columbus, MLS

FC Dallas recibe a Columbus Crew este miércoles 28 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. FC Dallas viene de ganarle 3-0 a San Jose Earthquakes y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Columbus Crew viene de ganarle 4-2 a Toronto FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Dallas y Columbus Crew

FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Shaq Moore, Sebastien Ibeagha, Osaze Urhoghide, Joaquín Valiente, Herman Johansson, Ramiro, Kaick, Daniel Job, Bernard Kamungo, Petar Musa. DT: Eric Quill.

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Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen, Anass Zaroury, Mohamed Farsi, Lautaro Darío Giaccone, Dylan Chambost, Santiago Rodríguez, Taha Habroune, Gonzalo Tapia. DT: Laurent Courtois.

La previa de FC Dallas y Columbus Crew: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Toyota Stadium
  • Historial: 50 cruces — FC Dallas ganó 17, Columbus Crew ganó 20 y empataron 15
  • Último antecedente: 24/09/2023: FC Dallas 1-1 Columbus Crew
  • Próximo partido de FC Dallas: vs. Sporting Kansas City, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Columbus Crew: vs. D.C. United, sábado 31 de octubre
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