Portland Timbers y FC Dallas se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Providence Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Portland Timbers recibe a FC Dallas este sábado 28 de noviembre desde las 21:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Providence Park. Portland Timbers viene de caer 0-3 ante FC Dallas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Dallas viene de ganarle 3-0 a Portland Timbers y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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