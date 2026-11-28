Portland Timbers recibe a FC Dallas este sábado 28 de noviembre desde las 21:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Providence Park. Portland Timbers viene de caer 0-3 ante FC Dallas y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Dallas viene de ganarle 3-0 a Portland Timbers y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Portland Timbers y FC Dallas
Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernández, Finn Surman, Joel Waterman, Jimer Fory, Cole Bassett, José Caicedo, David Pereira Da Costa, Kristoffer Velde, Vincent Janssen, Alexander Aravena. DT: Martí Cifuentes.
FC Dallas (4-4-2): Daniel, Herman Johansson, Osaze Urhoghide, Shaq Moore, Nolan Norris, Joaquín Valiente, Kaick, Ramiro, Bernard Kamungo, Petar Musa, Daniel Job. DT: Eric Quill.
La previa de Portland Timbers y FC Dallas: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 21:45 (hora de México)
- Estadio: Providence Park
- Historial: 41 cruces — Portland Timbers ganó 12, FC Dallas ganó 16 y empataron 14
- Último antecedente: 21/11/2026: FC Dallas 3-0 Portland Timbers