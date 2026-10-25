Alineaciones de LAFC y LA Galaxy por la MLS: formaciones probables

LAFC y LA Galaxy se enfrentan este domingo 25 de octubre en el BMO Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

LAFC recibe a LA Galaxy este domingo 25 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. LAFC viene de empatar 1-1 con New York City FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. LA Galaxy viene de empatar 2-2 con San Diego FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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