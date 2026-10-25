Alineaciones de LAFC y LA Galaxy por la MLS: formaciones probables

LAFC recibe a LA Galaxy este domingo 25 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. LAFC viene de empatar 1-1 con New York City FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. LA Galaxy viene de empatar 2-2 con San Diego FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de LAFC y LA Galaxy
LAFC (4-2-3-1): Hugo Lloris, Ryan Hollingshead, Aaron Long, Nkosi Tafari, Yevhen Cheberko, Mark Delgado, Son Heung-min, Igor Jesus, Leo Walta, Denis Bouanga, Jacob Shaffelburg.
LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Harbor Miller, Justin Haak, Carlos Garces, John Nelson, Sergi Roberto, Marco Reus, Pablo Ruiz, Robert Taylor, Joao Klauss, Erik Thommy. DT: Greg Vanney.
La previa de LAFC y LA Galaxy: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: BMO Stadium
- Próximo partido de LAFC: vs. Minnesota United, lunes 2 de noviembre
- Próximo partido de LA Galaxy: vs. Austin FC, sábado 31 de octubre