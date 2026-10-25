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Alineaciones de LAFC y LA Galaxy por la MLS: formaciones probables

LAFC y LA Galaxy se enfrentan este domingo 25 de octubre en el BMO Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

LAFC vs. LA Galaxy, MLS
LAFC vs. LA Galaxy, MLS

LAFC recibe a LA Galaxy este domingo 25 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. LAFC viene de empatar 1-1 con New York City FC y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. LA Galaxy viene de empatar 2-2 con San Diego FC y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de LAFC y LA Galaxy

LAFC (4-2-3-1): Hugo Lloris, Ryan Hollingshead, Aaron Long, Nkosi Tafari, Yevhen Cheberko, Mark Delgado, Son Heung-min, Igor Jesus, Leo Walta, Denis Bouanga, Jacob Shaffelburg.

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LA Galaxy (4-3-3): JT Marcinkowski, Harbor Miller, Justin Haak, Carlos Garces, John Nelson, Sergi Roberto, Marco Reus, Pablo Ruiz, Robert Taylor, Joao Klauss, Erik Thommy. DT: Greg Vanney.

La previa de LAFC y LA Galaxy: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: BMO Stadium
  • Próximo partido de LAFC: vs. Minnesota United, lunes 2 de noviembre
  • Próximo partido de LA Galaxy: vs. Austin FC, sábado 31 de octubre
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