LAFC y St. Louis City se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el BMO Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

LAFC recibe a St. Louis City este sábado 28 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. LAFC viene de caer 2-3 ante St. Louis City y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de ganarle 3-2 a LAFC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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