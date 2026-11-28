LAFC recibe a St. Louis City este sábado 28 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el BMO Stadium. LAFC viene de caer 2-3 ante St. Louis City y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de ganarle 3-2 a LAFC y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de LAFC y St. Louis City
LAFC (4-2-3-1): Hugo Lloris, Sergi Palencia, Ryan Porteous, Eddie Segura, Yevhen Cheberko, Mathieu Choiniere, Son Heung-min, Mark Delgado, Leo Walta, Armindo Sieb, Denis Bouanga.
St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Lukas MacNaughton, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Jaziel Orozco, Chris Durkin, Daniel Edelman, Tomas Totland, Jeong Sang-bin, Rafael Navarro, Tomas Ostrak. DT: Yoann Damet.
La previa de LAFC y St. Louis City: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: BMO Stadium