LAFC y St. Louis City se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el BMO Stadium, por la MLS. Los detalles de la televisación.

LAFC recibe a St. Louis City este sábado 28 de noviembre desde las 19:30 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el BMO Stadium. LAFC se juega la revancha inmediata después de haber caído hace apenas cuatro días ante el mismo rival. St. Louis City llega entonado y con la confianza de haber sido más efectivo la última vez que se cruzaron.

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Es un duelo que se repite casi sin tiempo de digerir el resultado anterior, algo poco común en la MLS, y eso le agrega un condimento extra: LAFC necesita cortar una racha que lo tiene incómodo.

La actualidad de ambos equipos

LAFC llega golpeado. Perdió los últimos tres compromisos que disputó, incluido ese 2-3 reciente justamente ante St. Louis City, y antes había caído también contra Seattle Sounders y de local frente a Minnesota United. La producción ofensiva no alcanza y el equipo necesita con urgencia un triunfo que corte la seguidilla negativa.

St. Louis City, en cambio, llega de racha positiva. Viene de ganarle a LAFC en la visita anterior y antes había sumado otro triunfo ante Houston Dynamo, aunque en el medio sufrió una caída ante San Diego FC. El equipo encontró eficacia justo cuando más lo necesitaba y repite el libreto que le funcionó la semana pasada.

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El historial entre LAFC y St. Louis City

El historial entre ambos está parejo: de los cinco cruces, LAFC ganó dos, St. Louis City otros dos y hubo un empate. En goles también hay cercanía, 10 para LAFC contra 7 de St. Louis City, aunque el dato más fresco es justamente la victoria visitante de St. Louis City por 3-2 hace apenas unos días, el resultado más reciente entre los dos.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/11/2026 St. Louis City vs. LAFC 3-2 MLS 2026 14/05/2026 St. Louis City vs. LAFC 2-1 MLS 2026 15/03/2026 LAFC vs. St. Louis City 2-0 MLS 2026 28/09/2025 St. Louis City vs. LAFC 0-3 MLS 2025 27/04/2025 LAFC vs. St. Louis City 2-2 MLS 2025

Horario del partido

México: 19:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Todos los partidos de la jornada

Houston Dynamo vs. San Jose Earthquakes — sábado 28 de noviembre, 13:30 hs

Philadelphia Union vs. New England Revolution — sábado 28 de noviembre, 15:30 hs

Portland Timbers vs. FC Dallas — sábado 28 de noviembre, 21:45 hs

En síntesis

LAFC y St. Louis City se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la MLS.

se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV.