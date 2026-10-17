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Alineaciones de Minnesota United y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Minnesota United y St. Louis City se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Allianz Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Minnesota United vs. STL FC, MLS
Minnesota United vs. STL FC, MLS

Minnesota United recibe a St. Louis City este sábado 17 de octubre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. Minnesota United viene de empatar 2-2 con Colorado Rapids y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de empatar 0-0 con Vancouver Whitecaps y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Minnesota United y St. Louis City

Minnesota United (4-4-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Diaz, Michael Boxall, Morris Duggan, Bongokuhle Hlongwane, Owen Gene, Wil Trapp, Tomas Chancalay, Kelvin Yeboah, Marcus Caldeira. DT: Cameron Knowles.

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St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Fallou Fall, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Conrad Wallem, Daniel Edelman, Tomas Ostrak, Tomas Totland, Carlo Holse, Rafael Navarro, Alexandru Matan. DT: Yoann Damet.

La previa de Minnesota United y St. Louis City: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 14:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Allianz Field
  • Próximo partido de Minnesota United: vs. Houston Dynamo, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de St. Louis City: vs. Real Salt Lake, domingo 25 de octubre
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