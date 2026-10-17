Alineaciones de Minnesota United y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Minnesota United recibe a St. Louis City este sábado 17 de octubre desde las 14:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Estadio Allianz Field. Minnesota United viene de empatar 2-2 con Colorado Rapids y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de empatar 0-0 con Vancouver Whitecaps y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Minnesota United y St. Louis City
Minnesota United (4-4-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Diaz, Michael Boxall, Morris Duggan, Bongokuhle Hlongwane, Owen Gene, Wil Trapp, Tomas Chancalay, Kelvin Yeboah, Marcus Caldeira. DT: Cameron Knowles.
St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Fallou Fall, Timo Baumgartl, Dante Polvara, Conrad Wallem, Daniel Edelman, Tomas Ostrak, Tomas Totland, Carlo Holse, Rafael Navarro, Alexandru Matan. DT: Yoann Damet.
La previa de Minnesota United y St. Louis City: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 14:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Allianz Field
- Próximo partido de Minnesota United: vs. Houston Dynamo, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de St. Louis City: vs. Real Salt Lake, domingo 25 de octubre