Alineaciones de New England Revolution y Chicago Fire por la MLS: formaciones probables

New England Revolution recibe a Chicago Fire este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium. New England Revolution viene de ganarle 3-2 a FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chicago Fire viene de caer 1-3 ante Philadelphia Union y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New England Revolution y Chicago Fire
New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Will Sands, Carles Gil, Matt Polster, Brooklyn Raines, Peyton Miller, Dor Turgeman, Dániel Gazdag. DT: Marko Mitrović.
Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Jonathan Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Noah Allen, Anton Salétros, Mauricio Pineda, Maren Haile-Selassie, Johan Gómez, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba. DT: Gregg Berhalter.
La previa de New England Revolution y Chicago Fire: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Gillette Stadium
- Historial: 96 cruces — New England Revolution ganó 36, Chicago Fire ganó 37 y empataron 23
- Último antecedente: 13/09/2026: Chicago Fire 1-2 New England Revolution
- Próximo partido de New England Revolution: vs. Philadelphia Union, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Chicago Fire: vs. Atlanta United, sábado 24 de octubre