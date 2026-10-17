Alineaciones de New England Revolution y Chicago Fire por la MLS: formaciones probables

New England Revolution y Chicago Fire se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Gillette Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

New England Revolution recibe a Chicago Fire este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium. New England Revolution viene de ganarle 3-2 a FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chicago Fire viene de caer 1-3 ante Philadelphia Union y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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