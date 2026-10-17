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Alineaciones de New England Revolution y Chicago Fire por la MLS: formaciones probables

New England Revolution y Chicago Fire se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Gillette Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

New England vs. Chicago Fire, MLS
New England vs. Chicago Fire, MLS

New England Revolution recibe a Chicago Fire este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Gillette Stadium. New England Revolution viene de ganarle 3-2 a FC Cincinnati y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chicago Fire viene de caer 1-3 ante Philadelphia Union y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New England Revolution y Chicago Fire

New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Will Sands, Carles Gil, Matt Polster, Brooklyn Raines, Peyton Miller, Dor Turgeman, Dániel Gazdag. DT: Marko Mitrović.

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Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Jonathan Dean, Jack Elliott, Mbekezeli Mbokazi, Noah Allen, Anton Salétros, Mauricio Pineda, Maren Haile-Selassie, Johan Gómez, Robert Lewandowski, Jonathan Bamba. DT: Gregg Berhalter.

La previa de New England Revolution y Chicago Fire: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Gillette Stadium
  • Historial: 96 cruces — New England Revolution ganó 36, Chicago Fire ganó 37 y empataron 23
  • Último antecedente: 13/09/2026: Chicago Fire 1-2 New England Revolution
  • Próximo partido de New England Revolution: vs. Philadelphia Union, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Chicago Fire: vs. Atlanta United, sábado 24 de octubre
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