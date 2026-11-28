Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Subaru Park, por la MLS. Los detalles de la televisación.

Philadelphia Union recibe a New England Revolution este sábado 28 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el Subaru Park.

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Philadelphia Union llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New England Revolution tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Philadelphia Union viene de perder 0-2 como visitante ante New England Revolution. Antes ganó 4-1 como local ante Toronto FC.

New England Revolution ganó 2-0 como local ante Philadelphia Union en la fecha anterior. Antes perdió 0-1 como visitante ante Orlando City.

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El historial entre Philadelphia Union y New England Revolution

Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentaron 51 veces en los últimos años: 28 triunfos de Philadelphia Union, 14 de New England Revolution y 10 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/11/2026 New England Revolution vs. Philadelphia Union 2-0 MLS 24/10/2026 Philadelphia Union vs. New England Revolution 1-2 MLS 09/05/2026 New England Revolution vs. Philadelphia Union 2-1 MLS 20/09/2025 Philadelphia Union vs. New England Revolution 1-0 MLS 09/03/2025 New England Revolution vs. Philadelphia Union 0-2 MLS 17/07/2024 Philadelphia Union vs. New England Revolution 5-1 MLS 18/05/2024 New England Revolution vs. Philadelphia Union 0-3 MLS 14/02/2024 New England Revolution vs. Philadelphia Union 0-0 Club Friendlies 09/11/2023 New England Revolution vs. Philadelphia Union 0-1 MLS 28/10/2023 Philadelphia Union vs. New England Revolution 3-1 MLS

Horario del partido

México: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC

Apple TV, SiriusXM FC Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Todos los partidos de la jornada

Houston Dynamo vs. San Jose Earthquakes — sábado 28 de noviembre, 13:30 hs

LAFC vs. St. Louis City — sábado 28 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. FC Dallas — sábado 28 de noviembre, 21:45 hs

En síntesis

Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la MLS.

se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV.