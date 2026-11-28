Philadelphia Union recibe a New England Revolution este sábado 28 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro por la MLS se disputará en el Subaru Park.
Philadelphia Union llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero New England Revolution tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Philadelphia Union viene de perder 0-2 como visitante ante New England Revolution. Antes ganó 4-1 como local ante Toronto FC.
New England Revolution ganó 2-0 como local ante Philadelphia Union en la fecha anterior. Antes perdió 0-1 como visitante ante Orlando City.
El historial entre Philadelphia Union y New England Revolution
Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentaron 51 veces en los últimos años: 28 triunfos de Philadelphia Union, 14 de New England Revolution y 10 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/11/2026
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|2-0
|MLS
|24/10/2026
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|1-2
|MLS
|09/05/2026
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|2-1
|MLS
|20/09/2025
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|1-0
|MLS
|09/03/2025
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-2
|MLS
|17/07/2024
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|5-1
|MLS
|18/05/2024
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-3
|MLS
|14/02/2024
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-0
|Club Friendlies
|09/11/2023
|New England Revolution vs. Philadelphia Union
|0-1
|MLS
|28/10/2023
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|3-1
|MLS
Horario del partido
- México: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV, SiriusXM FC
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Todos los partidos de la jornada
- Houston Dynamo vs. San Jose Earthquakes — sábado 28 de noviembre, 13:30 hs
- LAFC vs. St. Louis City — sábado 28 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. FC Dallas — sábado 28 de noviembre, 21:45 hs
En síntesis
- Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.