Philadelphia Union recibe a New England Revolution este sábado 28 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de caer 0-2 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. New England Revolution viene de ganarle 2-0 a Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Philadelphia Union y New England Revolution
Philadelphia Union (4-4-2): Andrew Rick, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Cavan Sullivan, Danley Jean Jacques, Jovan Lukić, Indiana Vassilev, Bruno Damiani, Milan Iloski. DT: Ryan Richter.
New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Will Sands, Carles Gil, Matt Polster, Brooklyn Raines, Peyton Miller, Dor Turgeman, Jack Harrison. DT: Marko Mitrović.
La previa de Philadelphia Union y New England Revolution: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 15:30 (hora de México)
- Estadio: Subaru Park
- Historial: 51 cruces — Philadelphia Union ganó 28, New England Revolution ganó 14 y empataron 10
- Último antecedente: 21/11/2026: New England Revolution 2-0 Philadelphia Union