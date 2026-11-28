Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Subaru Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Philadelphia Union recibe a New England Revolution este sábado 28 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de caer 0-2 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. New England Revolution viene de ganarle 2-0 a Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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