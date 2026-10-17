Alineaciones de Philadelphia Union y Charlotte FC por la MLS: formaciones probables

Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Subaru Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Philadelphia Union recibe a Charlotte FC este sábado 17 de octubre desde las 12:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de ganarle 3-1 a Chicago Fire y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Charlotte FC viene de caer 1-3 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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