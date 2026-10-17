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Alineaciones de Philadelphia Union y Charlotte FC por la MLS: formaciones probables

Philadelphia Union y Charlotte FC se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Subaru Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union vs. Charlotte FC, MLS
Union vs. Charlotte FC, MLS

Philadelphia Union recibe a Charlotte FC este sábado 17 de octubre desde las 12:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de ganarle 3-1 a Chicago Fire y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Charlotte FC viene de caer 1-3 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Philadelphia Union y Charlotte FC

Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Cavan Sullivan, Benjamin Bender, Jovan Lukić, Quinn Sullivan, Milan Iloski, Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.

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Charlotte FC (4-2-3-1): Kristijan Kahlina, Will Cleary, Henry Kessler, Tim Ream, Harry Toffolo, Ashley Westwood, Pep Biel, Brandt Bronico, Liel Abada, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.

La previa de Philadelphia Union y Charlotte FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 12:30 (hora de México)
  • Estadio: Subaru Park
  • Historial: 10 cruces — Philadelphia Union ganó 4, Charlotte FC ganó 4 y empataron 2
  • Último antecedente: 04/04/2026: Charlotte FC 2-1 Philadelphia Union
  • Próximo partido de Philadelphia Union: vs. New England Revolution, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Charlotte FC: vs. Portland Timbers, domingo 25 de octubre
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