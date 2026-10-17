Alineaciones de Philadelphia Union y Charlotte FC por la MLS: formaciones probables

Philadelphia Union recibe a Charlotte FC este sábado 17 de octubre desde las 12:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de ganarle 3-1 a Chicago Fire y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Charlotte FC viene de caer 1-3 ante Columbus Crew y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Philadelphia Union y Charlotte FC
Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Cavan Sullivan, Benjamin Bender, Jovan Lukić, Quinn Sullivan, Milan Iloski, Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.
Charlotte FC (4-2-3-1): Kristijan Kahlina, Will Cleary, Henry Kessler, Tim Ream, Harry Toffolo, Ashley Westwood, Pep Biel, Brandt Bronico, Liel Abada, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.
La previa de Philadelphia Union y Charlotte FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 12:30 (hora de México)
- Estadio: Subaru Park
- Historial: 10 cruces — Philadelphia Union ganó 4, Charlotte FC ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 04/04/2026: Charlotte FC 2-1 Philadelphia Union
- Próximo partido de Philadelphia Union: vs. New England Revolution, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Charlotte FC: vs. Portland Timbers, domingo 25 de octubre