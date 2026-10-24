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Alineaciones de Philadelphia Union y New England Revolution por la MLS: formaciones probables

Philadelphia Union y New England Revolution se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Subaru Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union vs. New England, MLS
Union vs. New England, MLS

Philadelphia Union recibe a New England Revolution este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de empatar 2-2 con Charlotte FC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. New England Revolution viene de ganarle 1-0 a Chicago Fire y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Philadelphia Union y New England Revolution

Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Danley Jean Jacques, Benjamin Bender, Jovan Lukić, Quinn Sullivan, Milan Iloski, Malik Jakupović. DT: Ryan Richter.

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New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Will Sands, Carles Gil, Brooklyn Raines, Matt Polster, Luca Langoni, Dor Turgeman, Peyton Miller. DT: Marko Mitrović.

La previa de Philadelphia Union y New England Revolution: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Subaru Park
  • Historial: 49 cruces — Philadelphia Union ganó 28, New England Revolution ganó 12 y empataron 10
  • Último antecedente: 09/05/2026: New England Revolution 2-1 Philadelphia Union
  • Próximo partido de Philadelphia Union: vs. Nashville SC, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de New England Revolution: vs. New York Red Bulls, miércoles 28 de octubre
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