Alineaciones de Philadelphia Union y New England Revolution por la MLS: formaciones probables

Philadelphia Union recibe a New England Revolution este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Subaru Park. Philadelphia Union viene de empatar 2-2 con Charlotte FC y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. New England Revolution viene de ganarle 1-0 a Chicago Fire y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Philadelphia Union y New England Revolution
Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake, Francis Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner, Danley Jean Jacques, Benjamin Bender, Jovan Lukić, Quinn Sullivan, Milan Iloski, Malik Jakupović. DT: Ryan Richter.
New England Revolution (4-3-3): Matt Turner, Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Will Sands, Carles Gil, Brooklyn Raines, Matt Polster, Luca Langoni, Dor Turgeman, Peyton Miller. DT: Marko Mitrović.
La previa de Philadelphia Union y New England Revolution: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Subaru Park
- Historial: 49 cruces — Philadelphia Union ganó 28, New England Revolution ganó 12 y empataron 10
- Último antecedente: 09/05/2026: New England Revolution 2-1 Philadelphia Union
- Próximo partido de Philadelphia Union: vs. Nashville SC, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de New England Revolution: vs. New York Red Bulls, miércoles 28 de octubre