Alineaciones de Real Salt Lake y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Real Salt Lake y St. Louis City se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio América First Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Salt Lake recibe a St. Louis City este sábado 24 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Real Salt Lake viene de ganarle 3-1 a Sporting Kansas City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de caer 2-3 ante Minnesota United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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