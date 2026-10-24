Alineaciones de Real Salt Lake y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Real Salt Lake recibe a St. Louis City este sábado 24 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Real Salt Lake viene de ganarle 3-1 a Sporting Kansas City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de caer 2-3 ante Minnesota United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Salt Lake y St. Louis City
Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Sergi Solans, Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.
St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Jaziel Orozco, Timo Baumgartl, Fallou Fall, Mykhi Joy, Dante Polvara, Miguel Perez, Tomas Totland, Jeong Sang-bin, Rafael Navarro, Simon Becher. DT: Yoann Damet.
La previa de Real Salt Lake y St. Louis City: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio América First Field
- Próximo partido de Real Salt Lake: vs. Austin FC, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de St. Louis City: vs. Portland Timbers, jueves 29 de octubre