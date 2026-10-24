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Alineaciones de Real Salt Lake y St. Louis City por la MLS: formaciones probables

Real Salt Lake y St. Louis City se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Estadio América First Field por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Salt Lake vs. STL FC, MLS
Real Salt Lake vs. STL FC, MLS

Real Salt Lake recibe a St. Louis City este sábado 24 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Estadio América First Field. Real Salt Lake viene de ganarle 3-1 a Sporting Kansas City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. St. Louis City viene de caer 2-3 ante Minnesota United y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Real Salt Lake y St. Louis City

Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Sergi Solans, Morgan Guilavogui. DT: Pablo Mastroeni.

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St. Louis City (3-4-3): Roman Burki, Jaziel Orozco, Timo Baumgartl, Fallou Fall, Mykhi Joy, Dante Polvara, Miguel Perez, Tomas Totland, Jeong Sang-bin, Rafael Navarro, Simon Becher. DT: Yoann Damet.

La previa de Real Salt Lake y St. Louis City: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio América First Field
  • Próximo partido de Real Salt Lake: vs. Austin FC, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de St. Louis City: vs. Portland Timbers, jueves 29 de octubre
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